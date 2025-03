Toyota dévoile une nouvelle voiture électrique, au format SUV. Voici le C-HR+. Une version 100 % électrique d’une voiture déjà très connue sur le marché de l’hybride.

Toyota C-HR+ // Source : Toyota

Jusqu’à présent, on ne pouvait pas dire que Toyota était bien lancé sur le marché des véhicules électriques. Cependant, une offensive de quatre modèles électriques vise à replacer Toyota au centre des attentions. Voici la version électrique du SUV C-HR.

Lancé en 2016, le Toyota C-HR s’est rapidement imposé comme un modèle important pour la marque. Ce SUV coupé au style audacieux et futuriste a séduit grâce à ses motorisations hybrides très économiques. Mais la tendance est aujourd’hui aux motorisations électriques, du moins à terme, selon la volonté de l’Union européenne. Pour s’y conformer, Toyota vient de présenter le C-HR+, une version électrique de son SUV best-seller.

Plus de ressemblance esthétique que d’éléments en commun

On pourrait penser que Toyota a simplement adapté la plateforme du C-HR pour en faire le C-HR+ électrique, un peu comme l’a fait Ford avec le Puma Gen-E. Eh bien, non ! Toyota a fait l’inverse : la marque est partie de la plateforme e-TNGA, dédiée aux véhicules électriques et déjà connue avec le bZ4X, pour concevoir une voiture entièrement nouvelle.

Certes, le style s’inspire du Toyota C-HR, notamment avec la ligne de toit, les phares et le bandeau lumineux arrière, mais tout est en réalité spécifique à ce modèle, même si l’on perçoit un lien dans la gamme entre la version hybride et cette nouvelle déclinaison électrique. Par ailleurs, Toyota affirme avoir optimisé le coefficient de pénétration dans l’air du C-HR+.

Puisque tout est inédit, il est important de mentionner les dimensions du C-HR+. Dans son communiqué de presse, Toyota annonce une longueur de 4,52 m et un empattement de 2,75 m. Le SUV ne devrait donc pas manquer d’espace à bord.

Un habitacle très… japonais

On aurait pu dire que cet habitacle semble, au premier abord, pragmatique, mais le mot qui nous est venu à l’esprit pour le décrire est tout simplement : japonais.

Alors que la plupart des constructeurs européens cherchent à réduire au maximum le nombre de commandes, avec des volants aux touches tactiles cliquables et de larges écrans intégrant à la fois le combiné d’instruments et le système d’infodivertissement, Toyota fait les choses à sa manière.

On retrouve ainsi une multitude de commandes sur le volant, ainsi que sur la console centrale. Ce n’est peut-être pas le design le plus moderne, mais Toyota a l’habitude d’être assez conservateur : si une commande fonctionne et se montre fiable, pourquoi la changer ?

Toyota C-HR+ // Source : Toyota

Bien sûr un écran d’infodivertissement de 14 pouces est présent au centre de l’habitacle, proposant un planificateur d’itinéraires. Il est devenu aujourd’hui indispensable, tout comme l’ensemble des aides à la conduite, dans le système baptisé T-Mate par Toyota, ainsi que le détecteur d’angle mort, les feux de route adaptatifs et le frein d’assistance au stationnement qui sont de série.

Toyota met en avant une approche tournée vers le partage de l’habitacle, avec deux chargeurs de smartphone sans fil, des ports USB, des commandes de climatisation à l’arrière et un toit panoramique. Toujours dans l’optique d’améliorer la vie à bord, notamment pour les familles, l’habitabilité a été une priorité, comme en témoigne la distance de 900 mm entre les dossiers des sièges avant et arrière.

Le constructeur a confiance en son produit et promet un espace à bord surprenant pour un SUV du segment C. Nous ne manquerons pas de le vérifier lors d’un essai ou d’une prise en main. Côté coffre, le Toyota C-HR+ affiche un volume de 416 litres.

Deux choix de batteries

Parmi les configurations du Toyota C-HR+, on retrouve deux choix de batteries : 57,7 kWh et 77 kWh.

Commençons par la plus petite. Elle est disponible uniquement en version traction avec un seul moteur. Malheureusement, pour cette première présentation, le constructeur japonais reste discret sur cette version : nous ne connaissons que sa puissance de 167 chevaux. Pour son autonomie, il faudra encore patienter.

Toyota C-HR+ // Source : Toyota

En revanche, nous disposons de plus d’informations sur la version équipée de la « grosse » batterie de 77 kWh. Celle-ci sera disponible en traction ainsi qu’en transmission intégrale. Toyota annonce une autonomie WLTP pouvant atteindre 600 km, très probablement pour la version traction du C-HR+, dont le moteur développe 224 chevaux en association avec la batterie de 77 kWh.

La version à transmission intégrale utilise deux moteurs pour une puissance cumulée de 343 chevaux, ce qui en fait la Toyota la plus puissante vendue en Europe, surpassant la GR Yaris et la GR Supra, pourtant de véritables sportives thermiques. Avec cette motorisation, le C-HR+ abat le 0 à 100 km/h en seulement 5,2 secondes.

Enfin, concernant la recharge du Toyota C-HR+, le chargeur embarqué accepte une puissance (courant AC) de 11 kW de série et jusqu’à 22 kW sur les versions haut de gamme. Pour la charge rapide (DC), la puissance maximale supportée atteint 150 kW.

Le modèle indispensable pour concurrencer le Tesla Model Y ?

Avec le Toyota C-HR+, le constructeur japonais se dote enfin d’un véhicule capable d’inquiéter les références du marché, notamment le Tesla Model Y ou encore les Renault Scenic E-Tech et Peugeot e-3008. Le SUV de Tesla domine les ventes de Toyota depuis deux ans à travers le monde. En grignotant des parts de marché aux SUV électriques d’Elon Musk, Toyota pourrait bien voir la Corolla repasser en tête des ventes mondiales.

Les informations complémentaires sur le Toyota C-HR+ sont donc attendues avec impatience. Elles devraient arriver dans quelques semaines, notamment son prix et l’autonomie de la version dotée de la batterie de 57,7 kWh.