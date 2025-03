Voici les 5 nouvelles voitures dévoilées par Toyota : des évolutions et une révolution

Toyota vient de dévoiler cinq nouvelles voitures électriques. On fait le point sur ces annonces majeures pour le constructeur.

Il y a quelques jours, Toyota déclarait être « parfaitement dans les temps » concernant les véhicules électriques. On émettait des doutes, mais c’était sans compter sur la pluie de nouveautés que vient de lancer Toyota. Entre nouveautés, restylages et annonces d’autonomie, voici ce qu’il faut retenir des annonces de Toyota.

Le nouveau Toyota C-HR+, de grandes nouveautés pour le Lexus RZ et le Toyota bZ4X, ou encore l’annonce des puissances et autonomies du Toyota Urban Cruiser ainsi que du FT-Me. Voici ce qu’il faut savoir sur la semaine d’annonces la plus intense de l’histoire électrique de Toyota.

Le Toyota C-HR a droit à une version électrique

Le Toyota C-HR est un best-seller pour le constructeur japonais. Lancé en 2016, ce SUV, d’abord hybride puis hybride rechargeable, a séduit par ses faibles consommations, sa fiabilité digne d’une Toyota et son style affirmé et sans équivalent. Mais il lui manquait une version électrique.

Cette version électrique, c’est le Toyota C-HR+. Ce SUV n’utilise pas la plateforme du C-HR hybride, mais plutôt la plateforme e-TNGA des voitures électriques du groupe nippon. Deux batteries sont proposées : 57,7 kWh et 77 kWh, avec des moteurs allant de 167 à 343 chevaux. L’autonomie peut atteindre 600 km. Retrouvez toutes les informations sur le Toyota C-HR+ dans notre présentation complète.

D’importantes nouveautés pour le Toyota bZ4X

Dans la gamme Toyota, le bZ4X est celui qui peut concurrencer le plus sérieusement le Tesla Model Y. Pour y parvenir, et face au restylage du Tesla Model Y, Toyota a apporté de nombreuses nouveautés à son SUV électrique.

Tout d’abord, la gamme de motorisations propose deux choix de batteries : 57,7 kWh et 73,1 kWh. Elle est identique à celle du C-HR+, avec des puissances allant de 167 à 343 chevaux en transmission intégrale. L’autonomie WLTP peut atteindre jusqu’à 573 km.

Toyota en profite également pour apporter quelques retouches au style du bZ4X, bien que les évolutions restent discrètes. Les principales améliorations se situent à l’intérieur, avec notamment un écran de 14 pouces désormais de série. De plus, un système de préconditionnement de la batterie a été ajouté, ainsi que l’éligibilité au Battery Care Program.

On connait maintenant mieux le Toyota Urban Cruiser

Fin 2024, Toyota a présenté l’Urban Cruiser sans toutefois dévoiler ses puissances et autonomies. Le constructeur japonais vient désormais de donner ces précisions.

Le SUV compact est équipé de batteries allant de 49 kWh à 61 kWh, offrant une autonomie WLTP comprise entre 300 et 400 km. Côté motorisations, les puissances varient de 144 à 184 chevaux, avec la présence d’une intéressante version à transmission intégrale.

Le Lexus RZ n’a pas été oublié

Le Lexus RZ, cousin technique du bZ4X, bénéficie lui aussi de plusieurs nouveautés. Il adopte notamment la nouvelle direction Steer-by-Wire, une technologie très innovante. Il reçoit également une batterie de 77 kWh, permettant d’améliorer son autonomie de 100 km. La version RZ 550 F Sport atteint 408 chevaux et profite d’une transmission intégrale DIRECT4 optimisée.

Le modèle intègre désormais une simulation de boîte de vitesses ainsi que plusieurs améliorations en matière de confort à bord, l’une des priorités de Lexus.

Et enfin une concurrente de l’Ami !

Toyota souhaite concurrencer la Citroën Ami avec la FT-Me, qui mesure seulement 2,50 mètres. Cette voiture sans permis, accessible dès 14 ans en France, pourrait offrir jusqu’à 100 km d’autonomie grâce à l’ajout d’un toit recouvert de panneaux solaires.