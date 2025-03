Toyota veut s’attaquer à la Citroën Ami avec cette voiture électrique sans permis qui n’a pas besoin de se brancher

Face au succès de la Citroën Ami et des voitures électriques sans permis, Toyota compte bien s’octroyer une part du gâteau en Europe. Le constructeur vient de présenter son FT-Me, un sympathique concept qui annonce l’arrivée d’une version de série d’ici les prochaines années.

Toyota FT-Me // Source : Toyota

Le succès de la Citroën Ami fait des envieux ! Après la Ligier Myli ou encore le Mobilize Duo de Renault, c’est au tour de Toyota de nous présenter non pas un modèle de série, mais un concept qui devrait découler sur une voiture électrique sans permis d’ici quelques années.

Le nom de ce concept ? Le FT-Me, un véhicule au look futuriste et bien sympathique qui, avouons-le, fait un peu plus envie esthétiquement qu’une Ami, même après son dernier restylage.

Un petit véhicule parfait pour la ville

Avec ses dimensions réduites, à savoir moins de 2,50 mètres de long selon Toyota, il ne nécessite qu’une demi-place de stationnement et peut même occuper un tiers d’emplacement en cas de stationnement perpendiculaire au trottoir. Son design, inspiré d’un casque jet de moto, arbore une finition bi-ton noir et blanc. Pour le coup, esthétiquement, le contrat est rempli !

Toyota FT-Me // Source : Toyota

Le FT-Me est conçu pour être accessible au plus grand nombre. En France, il pourra être conduit dès l’âge de 14 ans. Destiné aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, il offrira différentes options de personnalisation, un peu comme la Citroën Ami qui est maintenant déclinée en plusieurs versions, avec des packs d’accessoires.

Toyota FT-Me // Source : Toyota

La visibilité semble être optimale, avec une large surface vitrée sur 360 degrés. Un bon point en ville et pour les jeunes conducteurs. Les commandes sont en plus de ça directement intégrées au volant, rendant ainsi ce véhicule utilisable par des personnes en fauteuil roulant sans nécessiter d’adaptations spécifiques. On imagine donc un système avec un accélérateur et un frein manuel matérialisé avec une commande à poussoir.

Plus d’autonomie que la Citroën Ami ?

Le concept est fabriqué à partir de matériaux recyclés et affiche une empreinte carbone réduite de 90 % par rapport aux véhicules urbains traditionnels. Son moteur électrique consomme trois fois moins d’énergie au kilomètre qu’une voiture électrique classique.

Toyota FT-Me // Source : Toyota

Le FT-Me est équipé d’un toit intégrant des panneaux solaires avancés. Ces derniers permettent d’ajouter de 20 à 30 km d’autonomie quotidienne en milieu urbain, éliminant dans certains cas le besoin de recharge sur une prise électrique. Pas mal, ce qui laisse présager sans doute une autonomie qui avoisinerait les 100 km, soit plus que les 75 km de la Citroën Ami.

En revanche, le prix devrait plus se rapprocher d’une voiture sans permis que de la petite citadine aux chevrons, car la dotation d’équipements et les technologies embarquées ont l’air plus complètes. Toyota n’a pas encore donné de date de sortie pour la version définitive.