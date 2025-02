Ces voitures électriques sans permis Hyundai pourraient concurrencer la Citroën Ami

Le constructeur coréen Hyundai serait actuellement en train de réfléchir au développement d’une étonnante voiture électrique. Celle-ci prendrait la forme d’un petit quadricycle qui chasserait sur les terres de la Citroën Ami.

Crédit : Hyundai

Aujourd’hui, les voitures électriques se heurtent encore à de nombreux obstacles. Parmi eux, le prix, qui reste actuellement l’un des principaux freins pour les automobilistes. Heureusement, les constructeurs ont plus d’un tour dans leur sac, et ils multiplient les lancements de modèles plus abordables.

Une nouvelle citadine électrique

Le but ? Tirer les tarifs vers le bas, d’autant plus que le PDG de Xpeng prédit une guerre des prix encore plus intense au cours des prochains mois. Et si l’électrique reste plus cher que le thermique, l’écart devrait continuer à se réduire, grâce au lancement de modèles plus abordables. Outre la Renault 5 E-Tech, Volkswagen prépare aussi plusieurs voitures à moins de 25 000 euros, tandis que Nissan travaille sur une citadine sous les 20 000 euros. Et chez Hyundai aussi, on veut vendre des autos particulièrement intéressantes.

C’est ainsi que le constructeur a récemment levé le voile sur son nouvel Inster, qui nous a particulièrement impressionné. Mais la firme coréenne veut aller encore plus loin. Comment ? En lançant une petite voiture particulièrement peu chère, qui devrait rivaliser frontalement avec la Citroën Ami. Dans un communiqué, la marque annonce avoir présenté deux concept-cars, qui se déclineront en voitures électriques conçues d’abord pour le marché indien. Le but ? Concevoir une solution de mobilité du dernier kilomètre.

Hyundai E3W Concept – Crédit : Hyundai

Mais l’entreprise ne sera pas seule dans cette aventure. Elle explique envisager un partenariat avec TVS Motor, une société indienne spécialisée dans les composants pour véhicules légers et à trois roues. De cette association devraient naître deux véhicules, qui ont été montrés sous la forme de show-cars. Le premier porte le nom d’E3W et est en fait une sorte de tuk-tuk à trois roues, qui peut accueillir trois personnes à son bord. Mais le plus intéressant est le second, baptisé E4W.

Comme son nom l’indique, celui-ci peut transporter jusqu’à quatre passagers. Doté de quatre roues, il s’agit d’un petit quadricycle urbain qui n’est évidemment pas sans nous faire penser à la Citroën Ami. Et pour cause, c’est assurément cette dernière que le constructeur coréen vise avec cette nouvelle création, qui chassera aussi sur les terres de la Mobilize Duo, que nous avions pu essayer. Et ce alors que le marché des micro citadines sans permis vit actuellement son âge d’or selon certains spécialistes.

Une voiture mondiale

Pour le moment, aucune information technique n’a encore été dévoilée sur cette nouvelle petite auto, qui se destine au marché indien, mais pas seulement. En effet, Hyundai explique que cette dernière a aussi des ambitions mondiales, et il n’est donc absolument pas exclu qu’elle fasse un jour son arrivée en Europe. Surtout que la réglementation pour les quadricycles sans permis, comme c’est sans doute le cas ici, est particulièrement allégée par rapport à celle pour les voitures classiques.

En revanche, le constructeur coréen ne donne pas la moindre indication sur la taille de ce véhicule, qui devrait globalement rester dans la même veine que ses rivales. On ne connaît pas non plus sa motorisation, qui sera évidemment 100 % électrique. La firme précise que le concept est peint en bleu afin de rappeler la couleur de l’océan Indien, mais elle étudie aussi l’utilisation d’une peinture noire brillante. Le but ? Mieux isoler les passagers à bord de la chaleur.

Crédit : Hyundai

Ce qui fait écho à la technologie qu’elle avait dévoilé en 2024, prenant la forme d’un film anti-chaleur capable de réduire de 10 degrés la température à bord d’une voiture stationnée en plein soleil. Actuellement, la version de série du concept E4W est encore à l’étude, et le partenariat avec TVS Motor n’a pas encore été officiellement signé. Nous devrions en savoir un peu plus au cours des prochains mois. Le prix reste aussi un mystère, mais il devrait évidemment être particulièrement bas.