Fini les voitures brûlantes en plein soleil et glacées en plein hiver : ces technologies vont tout changer

Le groupe coréen Kia-Hyundai vient de dévoiler trois technologies permettant de réduire, mais aussi d’augmenter, la température dans l’habitacle de ses voitures tout en faisant des économies d’énergie substantielles.

Nous connaissions la peinture spéciale de chez Nissan permettant de réduire la température à l’intérieur d’une voiture, voici désormais les technologies présentées par le groupe coréen Kia-Hyundai qui suivent également cet objectif, à savoir celui de mieux réguler la température dans l’habitacle des voitures, que ce soit en été comme en hiver.

Les deux entreprises ont présenté trois nouvelles technologies destinées à réguler la température à l’intérieur des véhicules, améliorant ainsi le confort des passagers et l’efficacité énergétique.

Lors de l’évènement « Heat Tech Day » qui s’est tenu à Séoul, Hyundai et Kia ont mis en avant leurs dernières innovations en matière de contrôle de la température afin d’améliorer le confort des passagers mais aussi pour économiser l’énergie, trois technologies qui seraient, selon le groupe, prêtes à être introduites sur le marché très prochainement.

Nano Cooling Film : réduire de façon drastique la température de la voiture

La première technologie, le Nano Cooling Film, est un film nano-refroidissant qui permet de réduire de manière significative la température intérieure du véhicule. Testé sur plusieurs véhicules, ce film a permis de réduire la température intérieure de 12,5°C en moyenne, atteignant ainsi une température intérieure de 36°C contre 48,5°C pour les véhicules non équipés de cette technologie.

Composé de trois couches, ce film reflète l’énergie solaire tout en permettant à la chaleur de s’échapper de l’intérieur du véhicule. Cette technologie peut être combinée avec les films teintés existants sans affecter la transmission de la lumière.

L’avantage de ce système par rapport à une peinture spécifique, c’est sans doute le prix, puisqu’un film de la sorte coûtera sans doute beaucoup moins cher qu’une peinture comme celle récemment présentée par Nissan, sans compter les contraintes techniques que cela engendre en matière de production.

Radiant Heating System : un chauffage efficace et rapide pour l’hiver

À l’inverse de la technologie Nano Cooling, Hyundai et Kia ont dévoilé le Radiant Heating System, un système de chauffage par rayonnement qui réchauffe rapidement les passagers en hiver. Ce système utilise un élément chauffant émettant de la chaleur infrarouge vers les jambes des passagers, atteignant une température confortable en seulement trois minutes.

Le Radiant Heating System pourrait réduire de 17 % la consommation d’énergie nécessaire pour atteindre une température confortable, ce qui est particulièrement avantageux pour les véhicules électriques en termes d’autonomie.

Metal-Coated Heated Glass : fini la corvée de grattage de pare-brise en hiver ?

Enfin, la troisième technologie présentée est le Metal-Coated Heated Glass, un système de verre chauffé avec un revêtement métallique, capable d’éliminer rapidement le givre et l’humidité des pare-brises en hiver. Cette technologie fonctionnant sous 48V est quatre fois plus rapide que les systèmes traditionnels et consomme environ 10 % d’énergie en moins.

Hyundai et Kia ont déjà déposé des brevets pour cette technologie dans plusieurs marchés et prévoient de l’intégrer dans leurs futurs modèles.