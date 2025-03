MG présente une version plus abordable de la plus cool de ses voitures électriques

MG vient d’annoncer l’ouverture des commandes de son Cyberster en version deux roues motrices. Cette voiture électrique décapotable devient moins puissante, mais plus légère, moins chère et avec plus d’autonomie : et si c’était elle, la meilleure version ?

Trop puissante, amortissement pas assez travaillé, quatre roues motrices et aides à la conduite castratrices… Voici globalement le constat que nous avions dressé lors de notre essai du MG Cyberster il y a quelques semaines. Il s’agit globalement des seuls défauts que nous avons relevé (en dehors d’une ergonomie des écrans compliquée) à ce roadster électrique.

Avec 544 ch sous la pédale de droite pour un poids supérieur à deux tonnes, le Cyberster est, certes, performant, mais la synthèse est à nos yeux à parfaire. Et justement, à la présentation de la fiche technique du « petit » modèle de 340 ch en propulsion que MG présente dans un communiqué de presse, c’est-à-dire avec un seul moteur électrique positionné à l’arrière, nous étions un peu plus emballés par ce modèle.

Moins cher, moins puissant et plus d’autonomie

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Bonne nouvelle, les commandes sont d’ores et déjà ouvertes pour cette version. En attendant un éventuel essai pour savoir si ce modèle vaut vraiment le coup, sachez que la mise à prix débute à 62 990 euros, soit 4 000 euros de moins que la version de 544 ch. On aurait pu espérer un plus gros gap de prix au vu des 200 ch de différence.

Cette version de 340 ch et de 475 Nm réalise le 0 à 100 km/h en 5 secondes et offre une autonomie de 507 km selon le cycle WLTP, contre 443 km pour la version 4×4. Concernant la batterie, MG a fait le choix d’une technologie NMC de 77 kWh, dont 74 kWh utiles (comme la MG4 Autonomie Étendue).

Cette même batterie peut se recharger de 10 à 80 % en 28 minutes sur une borne rapide grâce à une puissance maximale de 144 kW en courant continu. Le Cyberster profite de la mise à jour de l’an dernier sur la MG4 pour gagner 10 minutes dans cet exercice. Le roadster est aussi équipé de série d’un chargeur AC de 11 kW, permettant de passer de 10 à 100 % en 7 heures.

Une dotation d’équipements quasi-similaire

Si l’écart de prix est, à nos yeux, assez infime, il se justifie en revanche par la reprise de l’intégralité des équipements proposés sur la finition quatre roues motrices. Seule la taille et le design des jantes (19 pouces au lieu de 20 pouces) ainsi que le revêtement des sièges (cuir au lieu de Dinamica/similicuir) diffèrent.

Si vous ne voulez pas avoir le même Cyberster que votre ami, sachez que la gamme propose 26 combinaisons possibles, dont de nouvelles teintes comme le « Modern Beige », le « Cosmic Silver » ou encore l' »Irises Cyan », qui peuvent être associées à un toit souple noir ou rouge et le choix de deux ambiances intérieures (rouge/noir ou gris).