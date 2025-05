Voici les prix de la nouvelle voiture électrique de MG : toujours abordable

MG ouvre les commandes de sa nouvelle voiture électrique, le S5 EV. Reprenant la plateforme de la MG4, le SUV veut concurrencer les Renault Scénic E-Tech et Skoda Elroq avec un rapport prix/équipements agressif.

MGS5 EV // Source : Tibo / MG Motor

Présenté en Chine en octobre 2024, le MGS5 EV arrive officiellement en France. MG ouvre aujourd’hui les commandes de son nouveau SUV électrique, de quoi découvrir ses tarifs.

Pour aller plus loin

La MG ES5 arrive en Europe : voici nos premières impressions sur ce rival des Peugeot e-3008 et Renault Scenic E-Tech

Le remplaçant du ZS EV évolue sur bien des rapports, mais conserve les fondamentaux de la marque : un équipement complet pour un prix bien placé… même si la concurrence n’est plus aussi larguée qu’auparavant.

Deux batteries, trois prix

Comme d’habitude, MG la joue simple. Reprenant la plateforme MSP des MG4 et Cyberster, le MGS5 EV adopte les mêmes batteries :

Une LFP (lithium-fer-phosphate) de 49 kWh, de quoi promettre une autonomie de 340 km selon le cycle mixte WLTP et une recharge de 10 à 80 % en 24 minutes ;

selon le cycle mixte WLTP et une recharge de 10 à 80 % en 24 minutes ; Une NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 64 kWh, faisant bondir l’autonomie à 480 km WLTP. La recharge de 10 à 80 % passe à 28 minutes.

Pour aller plus loin

Voitures électriques : voici les différentes technologies de batteries (sodium, solides, LFP, NMC, NCA…) et leurs avantages

Ces batteries alimentent un moteur arrière de respectivement 170 (0-100 km/h : 8 s) et 231 ch (0-100 km/h : 6,3 s). Pas de transmission intégrale annoncée, même si on sait que la plateforme est compatible.

MGS5 EV // Source : Tibo / MG Motor

La batterie de 49 kWh n’est disponible qu’en finition « Confort » à 32 490 euros. La dotation est fournie, avec un système de conduite semi-autonome de niveau 2, une caméra de recul, un écran central 12,9 pouces avec navigation et compatible Android Auto / Apple CarPlay sans fil, l’accès & démarrage mains-libre, sans oublier volant et sièges chauffants.

La grande batterie a également droit à la version Confort, à 35 990 euros (soit un écart de 3 500 euros pour l’upgrade de la batterie), mais détient l’exclusivité de la version Luxury, proposée à 38 490 euros. En échange, vous aurez droit à des jantes 18 pouces, une caméra 360°, des services connectés, mais aussi des équipements utiles pour une voiture électrique : planificateur d’itinéraire et pompe à chaleur.

MGS5 EV // Source : Tibo / MG Motor

Dans les deux cas, aucune option n’est au catalogue, si ce n’est la peinture métallisée (650 euros).

Précisons également que MG propose des offres de lancement, avec une réduction de 3 500 euros pour la batterie 64 kWh, de quoi proposer la grande batterie au prix de la petite. Les propriétaires de MG bénéficient en outre de 2 000 euros supplémentaires, de quoi profiter du S5 EV dès 30 490 euros !

Un prix bien placé, mais des concurrents à l’affût

Voilà des prix raisonnables pour un SUV de 4,48 m de long, d’autant plus que la fabrication en Chine du MGS5 EV oblige la marque à absorber les surtaxes douanières imposées par l’Europe.

Reste que la concurrence commence à fourbir ses armes. En premier plan, le Skoda Elroq, qui propose une batterie de 52 kWh à 33 300 euros avec, certes, un équipement un peu plus réduit, mais une meilleure autonomie (374 km) et l’accès au bonus écologique – de quoi baisser la note de 2 000 à 4000 euros selon vos revenus. Sa version 59 kWh n’est pas non plus larguée (36 620 euros hors bonus, 427 km WLTP).

MGS5 EV // Source : Tibo / MG Motor

Autrement, le Renault Scénic E-Tech de même taille débute à 41 990 euros hors bonus avec une autonomie de 429 km WLTP et des équipements assez similaires à ce que propose la version Luxury du MG.

Les commandes du MGS5 EV sont d’ores et déjà ouvertes, et les premières livraisons auront lieu en juin 2025. Rendez-vous dans quelques jours pour notre essai complet.