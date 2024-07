On a vu la nouvelle voiture électrique de MG : un magnifique coupé qui donne vraiment envie

Si MG est aujourd'hui connu pour ses voitures électriques abordables, la marque dispose d'une riche histoire de voitures sportives. Alors que le lancement du Cyberster, un cabriolet électrique, est imminent, MG vient de présenter à Goodwood le Cyber GTS Concept, une version coupé qui pourrait bien voir le jour. Nous l'avons approché.

MG a 100 ans ! Si la marque appartient aujourd’hui au groupe chinois SAIC et qu’elle commercialise des voitures électriques et hybrides notamment connues pour leur prix attractif, elle n’oublie pas ses racines : la preuve avec le Cyberster, un cabriolet électrique qui vient de débuter sa commercialisation au Royaume-Uni, son pays d’origine.

C’est d’ailleurs au Royaume-Uni, et plus précisément lors du « Festival of Speed » de Goodwood, que MG a créé la surprise en dévoilant le Cyber GTS Concept, une version coupé du Cyberster. Voici nos premières impressions.

Une plastique avantageuse

Vous aimez le Cyberster ? Il y a des chances que vous adoriez le Cyber GTS Concept. Ce dernier reprend en effet toute la partie basse du cabriolet, y compris les portes papillon, en y ajoutant un toit en dur.

On retrouve donc les courbes tout en douceur du Cyberster, avec ces étranges optiques arrière en forme de flèches, mais la chute de toit, qui n’est pas sans rappeler celle des coupés Jaguar, rendent la voiture très charismatique. La réaction du public, très enthousiaste, semble confirmer que les designers MG ont visé juste.

Si le stand MG à Goodwood présentait une voiture aux vitres opaques, nous avons pu dénicher un autre Cyber GTS Concept, et nous avons pu avoir accès à l’habitacle. Sans surprise, la planche de bord est intégralement reprise du Cyberster, avec toute une palanquée d’écrans pour le conducteur et une console centrale très enveloppante.

Seule nouveauté théorique du coupé : l’intégration d’une banquette arrière d’appoint, faisant de ce Cyber GTS un 2 + 2. Une banquette non visible sur les photos, le prototype étant basé sur un Cyberster.

Une commercialisation encore théorique

Une nouveauté enthousiasmante, donc, et qui semble prête pour un passage en série… mais Clément Lefevre, responsable de la communication de MG France, préfère nous prévenir : « pour le moment, aucune décision sur une production en série n’est prise », nous apprend-il.

Tout n’est cependant pas perdu, puisqu’il ajoute : « on présente le concept à Goodwood pour prendre la température du public. Si le feu vert est donné, on pourrait s’attendre à une commercialisation d’ici un à deux ans ». Une réaction, comme on l’a vu, très positive, qui pourrait aider à la prise de décision.

Quant aux motorisations, il coupera court : « on ne communique pas sur les performances ». Gardons simplement en tête que le Cyberster reprend la plateforme MSP de la MG4, et accueille sa batterie de 77 kWh, de quoi parcourir 444 km sur le cycle WLTP les cheveux au vent.

Quant aux motorisations, deux choix s’offrent aux clients du Cyberster : une propulsion de 340 ch, capable de passer de 0 à 100/h en 5,1 s, et une transmission intégrale qui, via l’ajout d’un second moteur sur le train avant, fait passer la puissance à 510 ch et d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,2 s. Des caractéristiques qui pourraient, en toute logique, se retrouver sur le Cyber GTS de série.

Avec la présentation en parallèle du Polestar Concept BST, voici deux avant-goûts de voitures électriques axées sur le plaisir de conduite… ce qui n’est pas pour nous déplaire. Rendez-vous fin 2024 pour l’arrivée en France du MG Cyberster, et croisons les doigts pour une version de série de cet alléchant Cyber GTS Concept.