La démentielle R5 électrique de plus de 500 ch devrait bientôt rouler, et on pense savoir où

Lorsque Renault a présenté fin 2024 sa R5 Turbo 3E avec une carrosserie large et 500 chevaux, on aurait pu penser à un coup du département marketing pour doper les ventes de la citadine. Cependant, Renault a bien assuré que cette voiture électrique hors norme serait produite en série, et on vient d’apprendre qu’elle fera ses premiers tours de roue plus vite que prévu.

Renault 5 Turbo 3E // Source : Renault

Lorsque Renault a présenté sa R5 Turbo 3E fin 2024, on doit vous avouer que la stratégie ne nous a pas semblé très compréhensible. Pourquoi le constructeur au losange souhaite-t-il lancer une version sportive de la R5 alors que Renault Sport a disparu et qu’Alpine occupe déjà le segment de la sportivité au sein du groupe avec une convaincante A290, représentant le penchant sportif de la R5 ?

Il est vrai que la Renault 5 Turbo d’époque était bien une Renault et non une Alpine, mais en lançant une R5 Turbo 3E de 500 chevaux électriques, Renault risque d’empiéter sur le terrain d’Alpine, surtout si la production n’est pas limitée.

Un modèle produit en série

Quand on observe la fiche technique de la Renault 5 Turbo 3E, on pourrait penser à un véhicule destiné à une homologation en rallye, comme ce fut le cas avec la Renault 5 Turbo, la Peugeot 205 Turbo 16, la Lancia 037, la Ford RS200, la Lancia Delta HF Intégrale ou, plus récemment, la Toyota GR Yaris. Mais il s’agit d’une première pour un véhicule électrique s’inspirant d’une voiture de rallye.

Pour l’instant, la catégorie reine du championnat du monde des rallyes utilise des voitures thermiques, la réglementation hybride ayant disparu en 2025. On voit donc mal où veut aller Renault.

Renault 5 Turbo 3E // Source : Renault

D’autant plus que Renault envisage un lancement rapide de la Renault 5 Turbo 3E. Lors de la remise des Trophées de l’Argus, Luca de Meo, directeur général du groupe Renault, a reçu la récompense de la voiture de l’année décernée à la Renault 5. L’homme à la tête de Renault Group n’a pas pu éviter quelques questions sur la Renault 5 Turbo 3E, un modèle qui éveille la curiosité.

Selon Luca de Meo, les premiers tours de roues de la version définitive auront lieu « À l’été [2025] ». Le Festival of Speed de Goodwood (UK), du 10 au 13 juillet prochain, pourrait être une excellente rampe de lancement : le concept Turbo 3E et l’Alpine A290 y avaient déjà roulé pour la première fois. Reste que ces premiers tours de roue ne devraient pas lancer la commercialisation, qui devrait avoir lieu courant 2026.

Peut-être que la Renault 5 Turbo 3E est perçue comme un modèle d’image, destiné à démontrer tout le savoir-faire de la marque, à l’instar de ce qu’était la Renault Mégane R.S. Cela expliquerait pourquoi Renault ne semble pas vouloir limiter le nombre d’exemplaires de cette sportive électrique et sulfureuse. Selon Fabien Cambolive, PDG de Renault, il y aura « bien plus » que 150 exemplaires de la Renault 5 Turbo 3E.

Des performances impressionnantes

Si, pour l’heure, Renault reste bien discret sur la fiche technique de sa R5 Turbo 3E, les éléments recueillis par Autocar à partir des différentes déclarations de Renault démontrent que le constructeur a de grandes ambitions pour sa sportive. Il s’agit de bien plus qu’une version débridée de la Renault 5, comme peut l’être l’Alpine A290.

Pour développer cette impressionnante sportive, Renault n’a pas écarté Alpine ; les deux constructeurs ont collaboré. Résultat : 500 chevaux, avec deux moteurs installés dans les roues arrière, promettant un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. De quoi largement enrhumer une Toyota GR Yaris, considérée comme l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure petite sportive produite jusqu’à présent.

Renault 5 Turbo 3E // Source : Renault

D’après Bruno Vanel, directeur produit de Renault, la propulsion arrière assurée par ces deux moteurs indépendants permet d’avoir une voiture « agile comme rien d’autre » et une « sensation de conduite complètement inattendue ». Fabrice Cambolive est également convaincu de l’intérêt de cette architecture. Pour lui, la voiture est carrément capable de « drifter en permanence ».

Un prix bon marché ?

La Renault 5 E-Tech mise sur un tarif relativement abordable pour assurer son succès. Sera-t-il de même pour cette sportive électrique de 500 chevaux ? On sait que le passage aux véhicules électriques a considérablement augmenté la puissance des voitures tout en proposant des prix accessibles. Il suffit d’observer la Tesla Model 3 Performance de 460 chevaux, proposée à 57 460 euros, ou encore la MG 4 XPower de 435 chevaux affichée à 35 490 euros.

Le prix de la Renault 5 Turbo 3E est sur une tout autre planète, mais il se veut tout de même « équitable », selon Fabrice Cambolive. Le PDG de Renault évoque dans une interview accordée à Autocar un tarif bien inférieur aux 200 000 livres (environ 237 000 euros) demandés pour la plus radicale des Alpine A110.

Un tarif bien évidemment exclusif, mais si son plumage se rapporte à son ramage, le prix peut effectivement sembler justifié. La carrosserie sur mesure en composite carbone, avec des prises d’air, un aileron imposant et un diffuseur, lui confère un look agressif, pensé pour maximiser l’aérodynamisme et le refroidissement des moteurs électriques.

Renault 5 Turbo 3E // Source : Renault

Il semblerait qu’aucun élément technique ne soit partagé avec la R5 E-Tech, à l’exception du pare-brise. La Turbo 3E devrait être équipée d’un châssis tubulaire et d’un habitacle limité à seulement deux places.

Avec un tel pedigree, le PDG de Renault se montre confiant quant à l’évolution de la cote de la R5 Turbo 3E, qui, selon lui, pourrait ne pas perdre de valeur, à l’image de la R5 Turbo du siècle dernier, s’échangeant parfois à plus de 150 000 euros. Cependant, aucune information n’a encore été donnée sur la batterie et sa capacité, ce qui empêche d’estimer l’autonomie. Rendez-vous dans quelques mois, donc.