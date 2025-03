L’iPad 10 de 2022 n’a jamais été proposé à un prix aussi bas que ce dimanche 2 mars 2025

L’iPad 10 classique lancé en 2022 reste encore aujourd’hui une bonne tablette familiale, qui a surtout le net avantage d’être bien plus accessible que les autres références signées Apple. Et ce dimanche, elle est encore moins chère que d’habitude : chez Rakuten, on la trouve à 319,99 euros au lieu de 409 euros.

L’Apple iPad 10 (2022). // Source : Frandroid – Robin Wycke

C’est en 2022 qu’Apple a lancé sa dernière tablette tactile classique, l’iPad 10. Certes, elle n’arrive pas au niveau des derniers modèles de la Pomme, à l’image de l’iPad Pro boosté à la puce M4, mais ce n’est clairement pas son objectif. L’iPad 10 reste une tablette plus familiale et idéale pour les budgets restreints. Trois ans après sa sortie, on la retrouve en plus à un super prix, qui ne dépasse pas les 320 euros.

Pourquoi on recommande encore l’iPad 10

Pour son écran bien calibré

Pour son design soigné

Pour iPadOS, toujours aussi pratique

Lancé à 589 euros, l’iPad 10 (2022) est actuellement affiché à 349,99 euros chez Rakuten. Mais grâce au code promo RAKUTEN30, valable uniquement ce dimanche, le prix passe à 319,99 euros. Notez qu’il s’agit d’un modèle international, fourni avec un adaptateur EU.

Une tablette toujours aussi belle à regarder

L’iPad 10 est tout d’abord une tablette agréable à manipuler avec ses 477 grammes, ses tranches plates en aluminium qui rappellent celles des récents iPhone et ses matériaux nobles. On a aussi droit à des bordures plus fines et égalisées que celles que l’on voyait sur les modèles précédents. En haut à droite, on retrouve le Touch ID, toujours aussi irréprochable pour l’identification. N’oublions pas la présence d’un port USB-C, bien plus pratique. Évidemment, tout n’est pas parfait : la vitre de l’écran attire les traces de doigt et les nombreux reflets dus au traitement brillant de la dalle sont un peu embêtants à la longue.

Quant à cet écran, justement, l’iPad 10 se dote d’une dalle LCD de 10,9 pouces en 1 640 x 2 360 pixels. Une plus grande définition n’aurait pas été de refus, mais pour regarder des vidéos, surfer sur le web ou jouer à des jeux peu gourmands, c’est amplement suffisant. Côté logiciel, c’est un sans-faute avec iPadOS, très simple d’utilisation et fluide. Les nombreux widgets ont plus que jamais leur place et l’App Store regorge d’applications. En revanche, quelques fonctionnalités restent réservées aux iPad plus onéreux, comme Stage Manager, qui permet d’utiliser son iPad en multitâches.

Une puissance suffisante pour les tâches simples

Dans les entrailles de cet iPad 10, on trouve une puce A14 Bionic, et non une puce Apple M1 ou M2. Ce processeur, qui équipe aussi l’iPhone 12, est un peu daté, mais il a encore de beaux restes et faire largement l’affaire pour les tâches simples, comme le visionnage de vidéos ou le lancement de quelques jeux. Côté stockage, on doit se contenter d’un espace de 64 Go, ce qui est là aussi suffisant pour un usage classique et peu exigeant.

Enfin, côté autonomie, l’iPad 10 renferme une batterie de 28,6 Wh. Au cours de notre test, nous avons pu utiliser la tablette pendant cinq jours d’affilés avec un usage très léger (YouTube, SVoD et presse) environ une à deux heures par jour, sans passer par la case recharge. Et côté recharge, passer de 3 % à 100 % de batterie a mis 2 heures au total.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad 10 de 2022.

Si vous souhaitez découvrir d’autres tablettes de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPad du moment.

