Le prix du SSD externe Samsung Evo T5 avec 8 To de stockage n’a jamais été aussi bas que maintenant grâce à ce code promo

Le Samsung Evo T5 8 To est un SSD externe qui vous permet d’emporter vos données partout, ou d’avoir toujours un support pour les sauvegarder. Un modèle performant et généreux à retrouver aujourd’hui sur Cdiscount à 380,26 euros au lieu de 749,99 euros.

Samsung T5 Evo // Source : Samsung

L’intérêt d’avoir un SSD externe comme le Samsung T5 Evo, c’est de toujours pouvoir avoir vos données avec vous. Si vous êtes souvent en télétravail ou sur les routes et qu’il faut que vous ayez vos dossiers les plus sensibles à portée de main, avec une protection numérique et physique puisqu’elle résiste aux chutes et aux coups. Amazon propose la version 8 To, la plus généreuse de la gamme, avec une réduction de 50 %.

Les points forts du Samsung T5 Evo 8 To

Il ne pèse que 102 g

Jusqu’à 460 Mo/s en vitesse d’écriture/lecture séquentielle

Avec 8 To de stockage, vous avez de quoi faire

Si vous passez chez Amazon en ce moment, vous avez l’opportunité de retrouver le SSD Samsung T5 Evo 8 To à 380,26 euros au lieu de 749,99 euros.

Un SSD de 8 To qui tient dans la poche

Le Samsung T5 Evo est un SSD littéralement de poche, puisqu’il fait 95 mm de haut pour 40 mm de large et 17 mm de profondeur, pour 102 g en tout. Il tient dans la poche et bien sûr dans la main et se branche à votre appareil avec un câble USB-C, fourni. L’interface utilisée est une USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) qui permet d’atteindre une vitesse de 460 Mo/s pour transférer vos données.

Vous pouvez donc le brancher partout : sur un ordinateur, bien sûr, un appareil photo, une caméra, un smartphone ou encore un téléviseur. Comme ça vous pouvez lire votre contenu partout. En plus, sur le SSD, il y a une petite poignée qui permet de l’accrocher quelque part, trop petite pour être tenue à la main, mais avec un mousqueton, c’est nickel.

Le Samsung T5 Evo est un SSD bien résistant

Comme il s’agit d’un SSD portable, la marque a fait en sorte de le rendre solide et robuste. Ainsi, il peut résister à une chute de 2 mètres maximum et fonctionne même dans les températures les plus extrêmes. Le boitier même métal et caoutchouc pour proposer non seulement un design moderne, mais aussi la protection nécessaire pour préserver le SSD à l’intérieur. Vos données sont protégées à plusieurs niveaux, notamment avec la technologie Dynamic Thermal Guard qui maintient le SSD à des températures optimales.

En plus de ça, Samsung met à disposition son logiciel Samsung Magician, qui permet de surveiller l’état, les performances et la santé générale du SSD. C’est d’ailleurs par là aussi que vous mettrez à jour le firmware pour bénéficier des dernières nouveautés de la marque. Bref, vous avez tout ce qu’il faut pour stocker, protéger et exploiter vos données dans les meilleures conditions.

