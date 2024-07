L’émulation vient de faire un bond de géant sur iPhone

L'émulation se fait peu à peu une place dans l'écosystème Apple. La firme vient enfin d'approuver le premier émulateur PC pour iOS, vous permettant de faire tourner des systèmes comme Windows et Linux sur un iPhone.

Apple ouvre peu à peu les vannes de son écosystème en Europe grâce au DMA (Digital Markets Act), non sans résistance. Récemment, la firme a enfin approuvé le retour de Epic Games, et donc de Fortnite sur son App Store.

Les nouvelles directives européennes marquent aussi le grand retour de l’émulation sur iPhone et iPad alors que plusieurs émulateurs ont été approuvés par Apple ces derniers mois. Et après plusieurs semaines de réticence, Apple a décidé d’autoriser un émulateur PC qui ouvrirait encore plus le champ des possibles.

Émuler un PC ou un Mac sur iPhone

Les développeurs de UTM SE avaient reçu le mois dernier un rejet de la part d’Apple après avoir soumis leur application pour publication sur l’App Store. Leur émulateur PC n’avait pas été approuvé, car il ne proposait pas d’émuler une console de jeu dit rétro selon Apple, argumentant qu’un « PC n’est pas une console ».

Apple a revu son jugement ce dimanche et a décidé d’approuver l’application sur iOS, iPadOS et même visionOS (via The Verge). Cette nouvelle version se passe visiblement de la compilation JIT, une technique qui permet à l’émulateur de traduire dynamiquement le code source du système émulé en code que l’iPhone peut calculer au moment de l’exécution. Bénéfique pour les performances des émulateurs, la compilation JIT n’est pas autorisée par Apple au grand dam de beaucoup de développeurs.

UTM SE offre la possibilité de faire tourner les architectures PC historiques, à savoir x86, ARM64, PowerPC et la plus récente RISC-V. Il est ainsi possible de faire tourner un PC sous n’importe quelle version de Windows, un Mac sous MacOS mais aussi une distribution Linux. Cela permettrait de jouer à des milliers de jeux rétro non disponibles sur console, notamment grâce au site Abondonware France.

Pour faire tourner le système de votre choix sur votre appareil Apple, il faudra cependant suivre les guides officiels présents sur le site d’UTM, aucun OS n’arrive pré-installé avec l’application.