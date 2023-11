Pourquoi 2024 va être une année cruciale pour les smartphones

Après un interminable marasme déprimant, le marché des smartphones semble bien parti pour connaître une belle année 2024.

Un rayon de lumière ? Une lueur d’espoir ? Un phare dans le brouillard ? Calmons nos ardeurs. S’il est trop tôt pour dire que le marché des smartphones reprend du poil de la bête, deux cabinets d’analyses partagent des observations relativement optimistes sur l’état de ce secteur pourtant en mauvaise forme depuis longtemps.

Octobre 2023 : fin d’une mauvaise série

Le premier rapport nous vient de Counterpoint Research. Le cabinet s’intéresse ici au mois d’octobre 2023. Surprise : « les ventes mensuelles mondiales de smartphones ont enregistré leur première croissance sur 12 mois glissants depuis juin 2021, mettant fin à une série de 27 mois de baisse consécutive [toujours en comparant les résultats d’une année à l’autre ; ndlr] ».

Autrement dit, le marché mondial des smartphones montre un premier signe d’un retour à la hausse. D’autant plus que les analystes de Counterpoint Research notent aussi qu’octobre 2023 a été marqué par le niveau de ventes le plus élevé depuis janvier 2022. À noter que « les marchés émergents ont mené la reprise ». Le cabinet affirme, en effet, que la plus forte croissance a été observée de la région Moyen-Orient/Afrique.

Il s’agit donc d’une nouvelle preuve que l’Afrique est un marché d’avenir pour les smartphones. La Chine a aussi été porteuse de croissance, sans doute portée par les résultats fracassants de Huawei et Honor. Enfin, l’Inde figure aussi dans les pays et zones géographiques où les ventes sont en fortes hausses.

Quid de l’Europe ?

Intéressons-nous maintenant à un autre rapport, signé par Canalys cette fois-ci. Le titre du communiqué vend déjà la mèche. « Le marché européen des smartphones en train de renverser la vapeur malgré une baisse de 6 % des livraisons au troisième trimestre [par rapport à la même période de l’année dernière ; ndlr ] », lit-on d’emblée.

Ainsi, même s’il n’y a pas eu de miracle pour le Vieux Continent sur la période analysée, Canalys souligne des signes de reprise. Déjà, on peut voir sur le graphique ci-dessous que le troisième trimestre 2023 est le meilleur de l’année jusqu’à présent.

En outre, Canalys affirme que Samsung et Apple, respectivement numéro 1 et 2 du marché, ont plus souffert que leurs poursuivants. Le cabinet précise ainsi que Xiaomi, Motorola et TCL ont réalisé de bonnes performances. Eh oui, rappelons que, à notre plus grande surprise, Motorola et TCL figurent dans le Top 5 européen.

Enfin, « bien que l’année 2023 soit celle où le nombre de livraisons de smartphones sera le plus bas depuis plus de dix ans, il y a des signes d’amélioration du marché à l’approche de 2024 », déclare Runar Bjørhovde, porte-parole de Canalys.

Canalys prévoit une croissance du marché de 4 % en 2024. Un cycle de renouvellement des appareils de milieu de gamme achetés en 2020 et 2021 devrait offrir une opportunité aux fournisseurs au cours du premier semestre de l’année.

2024, année charnière pour le smartphone

Bien qu’ayant des angles légèrement différents, les deux rapports de Counterpoint Research et de Canalys mettent en lumière des perspectives assez positives pour les marques de smartphone. En 2024, la dynamique sera surtout du côté de marchés émergents, mais eu Europe aussi, il y a bon espoir de voir le secteur se relancer.

Ainsi, l’année qui vient doit être surveillée de près. Soit elle sera bel et bien synonyme de reprise économique, soit elle prolongera le marché un peu plus dans un inexorable marasme qui, à force de s’éterniser, pourrait avoir de lourdes conséquences sur la santé financière des fabricants et de leurs fournisseurs. Bref, 2024 va avoir une importance capitale pour les smartphones.