Samsung est le roi des smartphones, mais le royaume se casse un peu la figure

Le marché des smartphones a connu un troisième trimestre bien difficile en 2023. Ainsi, tous les constructeurs figurant dans le top 5 mondial (Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo) ont enregistré des baisses significatives au niveau des ventes.

Le niveau le plus bas en dix ans. Voilà un titre qui annonce la couleur. Le rapport de Counterpoint Research concernant le troisième trimestre de 2023 pour le marché mondial des smartphones n’est pas positif. Loin de là. Par rapport à la même période de l’année 2022, le cabinet d’analyses constate une baisse de 8 %.

Samsung reste installé à la place de numéro 1 mondial, mais le géant sud-coréen n’échappe pas à la tendance globale du marché en enregistrant aussi une baisse importante des ventes. Ainsi, même si le constructeur réussit à s’arroger 20 % des parts de marché, ses ventes de smartphones ont baissé de 13 % par rapport au troisième trimestre de 2022.

La tendance est similaire chez le deuxième Apple et le troisième Xiaomi qui sont respectivement à 16 et 12 % de marché tout en enregistrant des baisses de 9 et 15 % sur les ventes. Le top 5 mondial est par ailleurs complété par Oppo (4e) et Vivo (5e).

« Une reprise plus lente que prévu »

Counterpoint écrit notamment que « les volumes ont baissé d’une année à l’autre, principalement en raison d’une reprise plus lente que prévu de la demande des consommateurs ». À noter que seuls le Moyen-Orient et l’Afrique ont enregistré des hausses en termes de vente de smartphones. Partout ailleurs dans le monde, la dynamique était inversée.

Pour en revenir à Samsung, Counterpoint écrit que « la nouvelle génération d’appareils pliables a reçu un accueil mitigé, le Flip 5 se vendant presque deux fois plus que son homologue », le Galaxy Z Fold 5. La marque peut toutefois compter sur ses infatigables Galaxy A « restés les leaders du marché dans les gammes de prix intermédiaires ».

Un marché à son niveau le plus bas

Counterpoint Research apporte aussi quelques éléments pour nuancer ces propos. Le cabinet souligne un mois de septembre « fort » notamment grâce au lancement des iPhone 15. Le quatrième trimestre est habituellement une période très faste pour Apple.

Le rapport rappelle également qu’il y a eu une petite hausse de 2 % entre le deuxième et le troisième trimestre de 2023. Une bien maigre consolation face au fait qu’il s’agit du neuvième trimestre consécutif en déclin quand on compare à la même période de l’année précédente.

Ainsi, si l’on prend l’année 2023 dans son ensemble, Counterpoint prédit un déclinement du marché jusqu’à « son niveau le plus bas de la décennie, en grande partie en raison d’un changement dans les habitudes de remplacement des appareils, en particulier dans les marchés développés ». Comprenez que les opportunités de développement pour les marques de smartphones se trouvent davantage dans les pays émergents.