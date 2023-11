Ces deux marques insoupçonnées qui font mieux que Google, Honor et OnePlus en Europe

D'après Canalys, le top 5 des marques de smartphones en Europe de l'Ouest est composé de Samsung, Apple Xiaomi et de deux marques surprises.

Samsung numéro 1. Apple numéro 2. Xiaomi numéro 3. Le marché européen des smartphones est dominé par ces trois marques depuis des années et cet ordre n’est presque jamais remis en question. Pendant un temps, Oppo se targuait d’être un solide numéro 4 prêt à saisir le moindre faux pas du trio de tête… avec le succès qu’on connaît. Oppo n’opère plus en France ni en Europe.

Alors qui a le potentiel d’aller chercher des noises au trio intouchable Samsung-Apple-Xiaomi ? Le cabinet d’analyses Canalys vient apporter un élément de réponse dans un récent rapport. Et il y a de quoi en surprendre plus d’un. Voici le top 5 d’Europe occidentale que dressent les spécialistes pour le troisième trimestre 2023 dans le marché des smartphones.

Samsung – 36 %

Apple – 27 %

Xiaomi – 15 %

Lenovo – 4 %

TCL – 3 %

De prime abord, il aurait été difficile de miser sur des quatrième et cinquième places occupées respectivement par Lenovo et TCL. Les deux marques ne sont pas forcément les plus plébiscitées dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Bien qu’il s’agisse de deux énormes groupes tech au niveau mondial, d’aucuns ne se doutaient pas forcément de leur implantation intéressante sur le marché des smartphones en Europe de l’Ouest.

On aurait en effet pu penser à voir Google, OnePlus ou Honor dans ce top 5, mais ils se voient surclassés par Lenovo et TCL.

Le retour de Motorola ?

Dans le cas de Lenovo, on rappellera que ce dernier est le propriétaire de Motorola. Une marque de smartphones extrêmement populaire sur le Vieux Continent par le passé et qui jouit toujours d’une forte notoriété. Motorola peut donc sans doute compter sur ça pour cultiver cette quatrième position et lancer des appareils ambitieux comme les modèles pliants Razr 40 Ultra et Razr 40.



La surprise ne s’arrête pas là. Les données de Canalys indiquent que Lenovo et TCL sont les deux seuls groupes de ce top 5 à enregistrer une hausse des livraisons de smartphones par rapport à la même période de l’année dernière. 29 % pour Lenovo et 15 % pour TCL. Dans un marché des smartphones morose , c’est une belle performance.

À noter que Lenovo occupait déjà la 4e place de ce classement l’année dernière selon Canalys. TCL, en revanche, signe son entrée dans le Top 5.

Pas de quoi ébranler le trio de tête

Peut-on dès lord affirmer que Samsung, Apple et Xiaomi doivent s’inquiéter des performances de ventes de Lenovo et TCL ? Peut-être pas tout de suite. Le trio de tête profite d’un matelas d’avance confortable. Pas de quoi sonner l’alerte.

Mais il est toujours bon de se méfier des concurrents ambitieux. Rappelons enfin que les études de Canalys portent sur les livraisons effectuées depuis les entrepôts des marques et non sur les ventes en magasins ou en ligne auprès de la consommatrice ou du consommateur final. Ces rapports donnent donc une bonne idée de l’état du marché, mais pas tous les détails.