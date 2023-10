La domination d’Apple et Samsung sur le marché du smartphone en chiffres

Apple et Samsung, continuent de tracer leur route, sculptant profondément leurs empreintes dans les classements de vente.

Au deuxième trimestre de l’année 2023, Apple et Samsung ont conservé leur emprise indéfectible sur le marché mondial des smartphones, selon les chiffres révélés par Counterpoint. Avec les quatre premières places détenues par les différents modèles d’iPhone — du 14 Pro Max au 13 —et les six suivantes assurément occupées par divers appareils de la galaxie Samsung, dont le A14, le S23 Ultra et l’A54, ces deux mastodontes semblent inébranlables dans leur position. Toutefois, le marché reste en légère contraction, en témoigne la chute de 8 % du chiffre d’affaires mondial des smartphones.

Apple, malgré une petite chute dans le classement, est parvenu à maintenir sa part de marché en chiffres à deux chiffres. En détaillant davantage, on note une hausse YoY (Year over Year, année après année) de la part de marché des modèles iPhone de base (14/13) en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu’une progression du modèle iPhone Pro au deuxième trimestre 2023, marquant une ascension notable tant en Asie qu’en Europe.

D’un autre côté, Samsung s’est illustré par l’excellente performance de sa série A en Asie et en Amérique latine, lesquelles régions cumulent près de 60 % des 10 meilleures ventes de smartphones de la série pour le trimestre considéré. Par ailleurs, le Galaxy S23 Ultra, unique produit ultra-premium du titan coréen dans le top 10, jouit d’une popularité remarquable en Amérique du Nord et en Europe occidentale, représentant à eux deux environ deux tiers de ses ventes globales.

La rentabilité face à la diversification de la gamme

Apple, en dépit de la réduction globale des revenus du marché, a non seulement maintenu son leadership en termes de chiffre d’affaires mondial des smartphones et de bénéfice d’exploitation, mais a également élargi son emprise. Les données publiées indiquent qu’Apple a raflé 45 % des revenus mondiaux des smartphones au deuxième trimestre de cette année, en hausse de presque 3 % par rapport à la même période l’année dernière. D’autre part, la marque à la pomme a réalisé 85 % des bénéfices d’exploitation mondiaux des smartphones, établissant un record trimestriel et illustrant une maîtrise exceptionnelle en termes de rentabilité et de maintien des marges bénéficiaires.

Vers une remise en question du duopole ?

Alors que les chiffres révélés peignent un tableau clair de la domination d’Apple et Samsung, la décroissance du marché et la mutation des habitudes de consommation soulèvent la question de la pérennité de ce duopole. Les opportunités pour des marques en devenir, notamment issues du marché asiatique, de se frayer un chemin au milieu de ces deux titans ne sont pas à négliger. Cependant, toute remise en question sérieuse du statu quo nécessiterait une combinaison astucieuse de stratégie de prix, d’innovation produit et de compréhension fine des évolutions du marché et des attentes des consommateurs, ce qui reste un défi de taille à relever. Surtout que des groupes, comme Oppo, se sont pris les pieds sur des marchés stratégiques, dont le marché français et allemand.