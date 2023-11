Après Apple, Samsung se heurte à une marque de smartphones redoutable

Le marché des smartphones en Afrique permet de pointer du doigt qu'Apple n'est pas le seul adversaire redoutable de Samsung. Le groupe Transsion (Tecno) a de quoi l'inquiéter sur des marchés stratégiques.

Samsung est le numéro 1 des smartphones dans le monde, mais pas forcément numéro 1 dans chaque région du globe. Une nuance qui a son importance et qui se manifeste notamment au travers de récentes données partagées par Canalys.

Le cabinet d’analyses dresse en effet un Top 5 des marques de smartphones dans divers marchés stratégiques. L’occasion de découvrir que Lenovo/Motorola et TCL tirent leur épingle du jeu en Europe, mais aussi de s’intéresser au continent africain.

Le top 5 des marques de smartphones en Afrique

Voici donc les cinq plus grands acteurs du marché des smartphones en Afrique au troisième trimestre 2023.

Transsion – 48 %

– 48 % Samsung – 26 %

– 26 % Xiaomi – 11 %

– 11 % Oppo – 4 %

– 4 % Realme – 3 %

Il y a diverses choses intéressantes à noter. D’aucuns remarqueront ainsi l’absence d’Apple dans ce classement. Sans surprise, dans bon nombre de pays africains en développement, les utilisateurs et les utilisatrices ne se précipitent pas vers les onéreux iPhone.

Le géant Transsion

On voit aussi que l’Afrique fait partie de ces fameux marchés où Samsung n’est pas leader. La marque sud-coréenne s’arroge très certainement la place du numéro 1 dans certains des pays concernés, mais à l’échelle du continent, le groupe Transsion le devance… et largement.

Mais qui est Transsion ? Une entreprise inconnue ? Non, loin de là. Si vous suivez un peu le marché des smartphones, vous avez sans doute déjà croisé ce nom. Transsion Holdings est la maison mère des marques Tecno, Itel et Infinix, et la firme peut se targuer sans rougir d’être un géant à part entière du secteur.

La marque Tecno, notamment, mise beaucoup sur l’Afrique où elle est très présente. Et même si elle concentre essentiellement ses efforts sur l’entrée de gamme, cela ne l’empêche pas de concevoir d’ambitieux smartphones. Tecno a même présenté un smartphone pliant à l’IFA 2023 de Berlin, preuve que le constructeur n’a pas l’intention de se cantonner aux seconds rôles, loin de là.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ainsi, selon Canalys, Transsion (et surtout Tecno) se maintient à la première place du secteur des smartphones en Afrique et enregistre même une hausse de son nombre de livraisons par rapport au troisième trimestre de l’année dernière (+9 %). À cet égard, Samsung est le seul du Top 5 à essuyer un recul.

Pour Transsion et Tecno, c’est un pari malin sur l’avenir. L’Afrique est le continent avec la plus forte croissance démographique. Le nombre d’acheteurs potentiels augmente et il est donc stratégique de se positionner dès maintenant.

Un concurrent à prendre au sérieux partout

Avec nos yeux d’Occidentaux, nous voyons souvent Apple comme le rival principal de Samsung sur le marché des smartphones dans tous les endroits du monde. Certes, c’est vrai dans diverses situations, en Europe, par exemple, mais aussi au Japon (62 % des livraisons pour Apple) et aux États-Unis (55 %).

Apple domine très largement le marché des smartphones au Japon // Source : Canalys via ITHome Apple s’arroge plus de la moitié du marché des smartphones aux États-Unis // Source : Canalys via ITHome

Or, le cas de Transsion nous montre qu’il ne faut certainement pas s’en tenir à cette vision étriquée et qu’il y a bien d’autres adversaires redoutables selon les régions et leurs particularités.

Sachez par ailleurs que Transsion a aussi des vues importantes sur l’Amérique du Sud. Le groupe y occupe là-bas la quatrième place avec une forte dynamique au niveau des livraisons (+ 159 %) d’après les données de Canalys, mais il part sans doute d’assez bas.

Une stratégie qui paie jusqu’à présent puisque Transsion se hisse une nouvelle fois à la cinquième place des constructeurs de smartphones au niveau mondial. Reste donc une question en suspens : verra-t-on un jour une marque de Transsion en Europe ?

Enfin, précisons que le cabinet Canalys s’intéresse aux livraisons expédiées depuis les sites des constructeurs et pas directement aux ventes auprès des utilisateurs et des utilisatrices finaux. Il s’agit donc d’un bon indicateur de l’état du marché (dynamique, équilibre entre l’offre et la demande…), mais qui reste incomplet.