On a vu le smartphone pliant d’un géant dont vous n’avez jamais entendu parler

À l'IFA 2023, nous avons visité le stand de Tecno, une marque chinoise du groupe Transsion, désormais 5e mondial en termes de ventes de smartphones au 2e trimestre 2023. Voici ce que nous avons pensé de leurs produits.

Connaissez-vous Tecno ? À moins de suivre de près l’actualité Tech ou le développement de nouvelles marques en Chine, vous n’en avez surement pas entendu parler. Et pourtant, il s’agit de la plus grosse marque d’un groupe en train de monter en puissance à l’échelle mondiale. Transsion a récemment obtenu la 5e place du plus gros vendeur de smartphones au monde sur un trimestre et intègre trois marques : Tecno, de loin la plus grosse, puis Itel et Infinix.

Si Tecno n’est pas encore présent sur le marché européen, cela ne les empêche pas de présenter leurs produits à l’IFA 2023, où nous avons pu prendre en main trois smartphones.

Le mariage entre un Galaxy Z Fold 5 et un Honor Magic V2

Le plus intéressant est sans aucun doute le pliant, appelé Tecno Phantom. Il nous a semblé l’enfant illégitime d’un Galaxy Z Fold 5 et d’un Honor Magic V2. Côté Samsung, il en reprend les tranches et l’épaisseur, et côté Honor, on retrouve son écran large en façade qui permet que l’écran externe ne soit pas juste un écran secondaire. Il se permet ensuite une touche d’originalité avec son bloc photo, typique des constructeurs chinois puisqu’il s’agit d’une matrice centrale. Celle-ci intègre trois modules photo.

En le tenant en main, on peine à trouver où le constructeur a pu effectuer des économies pour casser son prix comme il le fait. Il est vendu 89 999 INR (environ 1 030 euros HT) à titre de comparaison, en hors taxe, le Xiaomi Mix Fold 3 démarre à 1136 euros HT. Il y a bien quelques finitions un peu moins réussies qu’ailleurs, comme le poinçon de l’écran interne qui est assez visible, ou encore le look du bloc photo assez plastique. Mais en dehors de ces considérations esthétiques, le Phantom V Fold apparait bien comme un casseur de prix efficace.

Tecno pourrait arriver en Europe sous 3 ans

Sur le stand, nous avons pu échanger avec une représentante du groupe à qui nous avons demandé quand arrivera la marque en Europe. Elle a avancé la chose suivante : « Nous sommes en train de mettre en place un circuit de distribution en Allemagne. Nous allons d’abord commencer par les PC, puisqu’à la différence des smartphones, ils ne nécessitent pas de les adapter pour les bandes 4G et 5G européennes. » Selon cette même représentante, une fois Tecno installé en Allemagne, il n’y a pas de raison qu’un déploiement en France et en Italie ne suive pas. En termes de calendrier, la représentante nous a assuré que Tecno devrait arriver en Europe sous trois ans.

Des efforts à produire avant d’arriver en Europe

En l’état, en dehors de leur pliant, il n’est pas certain que les smartphones de Tecno intéressent particulièrement le public, du moins de ce que nous avons vu lors de notre passage sur le stand. Nous avons vu deux modèles : Le Pova S Pro et le Tecno Spark 10 Pro.

Le Pova S Pro est une sorte de Nothing Phone bis avec une LED à l’arrière, mais un design beaucoup plus m’as-tu-vu que son modèle. Le smartphone parait épais et son écran manquait gravement de luminosité (alors que nous étions à l’intérieur).

Tecno Spark 10 Pro et son écran LCD s’en sortaient mieux sur ce point, mais la vibrance des couleurs ne nous a pas convaincus.

Le design semble convenable pour un smartphone d’entrée de gamme, avec des tranches plates façon iPhone et un écran comme posé façon hamburger directement sur le corps du smartphone, ce qui n’est pas très joli. Signalons aussi un gros menton.

