Le premier moniteur 750 Hz vient d’une marque… dont vous n’avez jamais entendu parler

Le constructeur chinois Koorui, spécialisé dans les monteurs PC, les périphériques et accessoires, vient de dévoiler le premier écran 750 Hz du marché. Voici ce que l’on sait sur ce produit.

Voici le premier écran 750 Hz du marché, et il est chinois // Source : Koorui

Le CES est souvent l’occasion pour des constructeurs asiatiques, parfois méconnus en occident, de sortir de l’ombre. C’est le cas du fabricant chinois Koorui, qui profite de l’édition 2025 du salon américain pour nous présenter son G7. Cet écran gaming de 24,5 pouces est le premier du marché capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement de 750 Hz… soit 150 Hz de plus que l’impressionnant MSI MPG 242R X60N dont nous vous parlions il y a peu.

Complètement superflue pour la vaste majorité des utilisateurs, cette fréquence se destine surtout aux férus d’eSport et aux joueurs professionnels, pour qui l’extrême fluidité de l’écran est cruciale.

Pour aller aussi haut que 750 Hz, et nous proposer en parallèle un temps de réponse de seulement 0,5 ms GtG, le Koorui G7 s’appuie sans surprise sur une simple définition Full HD (1920 par 1080 pixels), mais aussi et surtout sur une dalle TN (Twisted Nematic).

Du TN 100% DCI-P3 ? Pas tout à fait, mais presque

Hyper réactive, cette technologie délivre souvent une qualité d’image inférieure à ce que proposent par exemple les autres types de panneaux LCD (VA ou IPS notamment), mais il semble l’écran TN qui nous intéresse ici fasse au moins en partie figure d’exception.

Selon Tom’s Hardware, la dalle TN du Koorui G7 est en effet saupoudrée de Quantum Dots pour lui offrir une meilleure restitution des couleurs. Le constructeur évoque ainsi une prise en charge à 95 % du spectre DCI-P3, ce qui n’est pas négligeable pour un écran de ce type. Une prise en charge du standard HDR400 est également promise pour le Koorui G7.

Source : Koorui

De manière plus terre à terre, le Koorui G7 dispose d’un pied permettant les réglages en hauteur et en inclinaison. Ce pied peut aussi pivoter pour accommoder un maximum de joueurs. L’écran accueille enfin trois ports HDMI 2.1, une entrée DisplayPort 1.4 et une prise Jack 3,5 mm.

À date, Koorui n’a pas encore communiqué de date de lancement pour son G7, ni de prix.