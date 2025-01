MSI annonce un nouvel écran gaming ultra rapide… qui brille plus par sa vitesse que sa techno

À l’occasion du CES 2025, MSI a dévoilé toute une portée de nouveaux écrans PC voués aux joueurs. Parmi eux, le MSI MPG 242R X60N. Consacré en premier lieu à l’eSport, ce modèle a pour particularité première d’atteindre une fréquence de rafraîchissement ébouriffante : 600 Hz.

Voici le nouveau MPG 242R X60N de chez MSI // Source : MSI

Permettez-nous de vous présenter le MSI MPG 242R X60N. Derrière cet intitulé un brin compliqué, se cache un écran qui pourrait intéresser les amateurs d’eSport. Ce nouveau moniteur de 24,1 pouces est en effet basé sur une dalle « Rapid TN » capable d’atteindre les 600 Hz. Une fréquence de rafraîchissement particulièrement élevée, et globalement peu courante, que l’on retrouve néanmoins sur une poignée de modèles (y compris sur quelques PC portables).

Chez la concurrence, Acer propose par exemple le Nitro XV240 F6, capable d’atteindre 600 Hz lui aussi, toujours sur une diagonale de 24,1 pouces. On peut aussi mentionner le XL2586X chez Zowie, l’entité eSport de BenQ, qui propose des caractéristiques techniques globalement similaires.

Un nouvel écran hyper rapide chez MSI

En ce jour d’ouverture du CES, nous ne disposons pas de l’ensemble des spécifications techniques de ce nouvel MSI MPG 242R X60N. On sait néanmoins déjà que le moniteur offre une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et qu’il affiche un temps de réponse évidemment très réduit de 0,5 ms gris à gris. On y trouve enfin une certification AMD FreeSync Premium Pro côté VRR.

Son point faible sera néanmoins à chercher sur la qualité d’image, la technologie TN ayant l’avantage d’être très réactive, mais l’inconvénient d’offrir des couleurs, des angles de vision et un taux de contraste beaucoup moins attrayants que les technologies d’affichage VA, IPS et OLED, a fortiori.

L’écran, de dos // Source : MSI

Sur le plan des connectiques, le MPG 242R X60N embarque quoi qu’il en soit une entrée USB-C capable de gérer l’affichage en DisplayPort mais aussi l’alimentation jusqu’à 98 W (parfait pour recharger un PC portable). On devrait également y trouver des entrées DisplayPort 1.4 et HDMI (vraisemblablement 2.0 estime TFT Central).

Le contrôle de l’interface se fait pour le reste à l’aide d’un petit joystick rouge visible à l’arrière de l’écran, et l’on sait qu’il sera possible de mettre à jour manuellement le firmware au besoin.

À ce stade, MSI n’a toutefois pas encore communiqué de prix ou de date de sortie pour son nouvel MPG 242R X60N. On s’attend néanmoins à un lancement sur le premier trimestre 2025, aux environ de 900 euros (il s’agit en effet du prix réclamé pour l’Acer Nitro XV240 F6, évoqué plus haut, qui arrivera lui aussi début 2025 en Europe).