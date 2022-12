Voici un ordinateur portable de 16 pouces avec un écran à 600 Hz

Et pourquoi pas ? À 600 Hz, la latence tomberait à 1,66 ms. La course aux records du taux de rafraîchissement continue.

BOE, fabricant d’écran (ils font fourni les écrans des Vivo X90 et X90 Pro, par exemple), a annoncé le premier écran LCD d’ordinateur portable à 600 Hz. Jusqu’à présent, le taux de rafraîchissement de 480 Hz était le maximum disponible, comme on peut le voir sur certains PC Alienware.

600 Hz… c’est le « taux de rafraîchissement » qui est utilisé pour décrire le nombre de fois qu’un écran se met à jour en une seule seconde. Il est mesuré en hertz (Hz), la plupart des écrans classiques ont un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sur smartphones, TV ou PC, les modèles à taux de rafraîchissement plus élevé sont de plus en plus courants. Certains fabricants, comme Apple, cachent ce nombre derrière des termes marketing comme ProMotion utilisé pour décrire l’écran 120 Hz de l’iPad Pro ou des MacBook Pro 14 et 16.

Depuis quelques années, surtout avec les arrivées des cartes Nvidia RTX, de la PS5 ou de la Xbox Series X, le gaming à 120 Hz et 144 Hz est à l’honneur. Dans le haut de gamme se trouvent des moniteurs 240 Hz et 360 Hz, mais ici, on parle bien de 600 Hz.

600 Hz, utile ou non ?

Est-ce utile ? Pas forcément. Comme le montre le tableau ci-dessous, le temps entre chaque image diminue considérablement lorsque vous passez de 60 Hz à 144 Hz, le réduisant de 9,73 ms. Cependant, ce nombre baisse à 2,77 ms si vous passez de 144 Hz à 240 Hz, 1,39 ms de 240 Hz à 360 Hz, et ainsi de suite. On observe ici des rendements décroissants à mesure que vous montez la fréquence d’images. À 600 Hz, la latence tomberait à 1,66 ms (logique, puisque la latence est à 16,67 ms en 60 Hz).

Taux de rafraîchissement Temps entre les images 60 Hz 16,67 ms 144 Hz 6,94 ms 240 Hz 4,17 ms 360 Hz 2,78 ms 480 Hz 2,08 ms 600 Hz 1,66 ms

Bien que tout le monde perçoive différemment le mouvement et la latence, la grande majorité des gens peinera probablement à voir une différence au-dessus de 240 Hz. Aller plus haut ne nuit pas aux performances, mais pour les personnes qui ne sont pas des joueurs e-sport, votre argent sera assurément mieux dépensé pour d’autres fonctionnalités. Cette course au Hz profite surtout au marketing. Pourtant, les fabricants auraient sans doute plus intérêt à vraiment réserver cette précieuse bande passante pour le HDR et les données non compressées au lieu de pousser les hertz au-delà de 240 Hz.

Lors de la conférence, BOE a réalisé d’autres annonces. C’est le cas du premier écran f-OLED pliable de 17,3 pouces qui sera destiné aux PC portables, comme le Zenbook 17 Fold. Ou encore un écran de 34 pouces mini LED avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz ainsi qu’une luminosité élevée (HDR1000), il viendra concurrence l’OLED sur ce créneau.

