Alienware annonce un laptop avec un écran à 480 Hz, mais à quoi servent autant de Hz ?

AMD a annoncé de nouveaux ordinateurs portables AMD Advantage, mais ils ont également un écran dont le taux de rafraichissement monte jusqu'à 480 Hz. Ici, on s'intéresse à ces nouveautés en se posant les bonnes questions.

Dell Alienware a annoncé les premiers laptops AMD Advantage. Mais, qu’est-ce que c’est ? Derrière ce terme marketing se cachent des ordinateurs portables qui intègrent l’ensemble des nouveaux produits d’AMD. Par exemple, un GPU dédié Radeon RX 6850M XT associé à un CPU Ryzen 9 6900HX. Chez Alienware, le premier se nomme m17 R5 et le second x17 R2.

Si vous vous posez la question de la différence entre le x17 et le m17. De ce que l’on a compris, les deux PC ne partagent pas le même châssis ni les mêmes finitions. La série x est ainsi plus fine, quant à la série m, elle est légèrement moins chère, mais avec des performances équivalentes.

Ces deux ordinateurs portables arrivent avec plusieurs nouveautés. La première est qu’ils sont estampillés AMD Advantage. La seconde est que vous avez le choix de les acheter avec un écran dont le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 480 Hz.

AMD Advantage, qu’est-ce que c’est ?

AMD Advantage est le terme marketing qui signifie que ces laptops ont été conçus en partenariat avec AMD, on y trouve les CPU Ryzen 6000 et GPU Radeon RX 6000. Il existe différentes variantes, mais la dernière en date passe au Radeon RX 6850M XT (12 Go GDDR6) comme GPU dédié. Cela permet de bénéficier de l’ensemble des technologies AMD, dont le SmartShift Max, le SmartAccess ou encore le FreeSync Premium.

En plus de SmartAccess Memory, il y a l’option SmartAccess Graphics. C’est un composant ajouté sur la carte mère, un switch MUX, dont l’objectif est que l’image calculée par la carte graphique ne transite plus par l’iGPU du processeur pour être affichée à l’écran. Selon les jeux, cette option permet d’atteindre des gains de l’ordre de 15 %. Le SmartShift Eco assure de passer directement sur l’iGPU du processeur lorsque l’ordinateur est sur batterie. D’après Alienware, le m17 R5 offre ainsi jusqu’à 11 heures et 9 minutes d’autonomie (Mobile Mark 2018) et jusqu’à 14 heures et 21 minutes de vidéo HD.

En d’autres termes : AMD multiplie les fonctionnalités et les optimisations permises par l’utilisation conjointe de ses processeurs et de ses cartes graphiques.

Enfin, parmi ces grands ordinateurs portables, 17 pouces de diagonale tout de même, l’Alienware m17 R5 est vendu avec une nouvelle l’option : vous pouvez choisir un écran Full HD dont le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 480 Hz.

À quoi sert le 480 Hz ?

Le taux de rafraîchissement, on revient sur les bases

Le terme « taux de rafraîchissement » est utilisé pour décrire le nombre de fois qu’un écran se met à jour en une seule seconde. Il est mesuré en hertz (Hz), la plupart des écrans classiques ont un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sur smartphones, TV ou PC, les modèles à taux de rafraîchissement plus élevé sont de plus en plus courants. Certains fabricants, comme Apple, cachent ce nombre derrière des termes marketing comme ProMotion utilisé pour décrire l’écran 120 Hz de l’iPad Pro ou des MacBook Pro 14 et 16.

Depuis quelques années, surtout avec les arrivées des cartes Nvidia RTX, de la PS5 ou de la Xbox Series X, le gaming à 120 Hz et 144 Hz est à l’honneur. Dans le haut de gamme se trouvent des moniteurs 240 Hz et 360 Hz, mais ici, on parle bien de 480 Hz.

Il faut savoir que la fréquence de rafraîchissement d’un moniteur est étroitement liée à la fréquence d’images (mesurée en images par seconde ou IPS). Si vous jouez à un jeu à 120 images par seconde sur un moniteur à 60 Hz, votre écran ne peut vous montrer que la moitié des images produites par votre GPU. Pour que des fréquences d’images élevées en vaillent la peine, vous aurez besoin d’un écran capable de suivre votre GPU. Et, vice versa. Bref, ici Alienware et AMD nous expliquent que le couple CPU et GPU permet de jouer en Full HD avec des fréquences d’image très élevées. Certes, mais à quoi cela sert-il ?

Et 480 Hz ?

Si votre écran a un taux de rafraîchissement de 480 Hz, il rafraîchit l’image 480 fois par seconde. Lorsqu’il est associé aux fréquences d’images élevées produites par un GPU et un CPU travaillant ensemble, cela peut se traduire par une expérience plus fluide. Évidemment, il faut que la machine soit capable de produire autant d’images à afficher.

On parle ici d’une utilisation de niche nécessitant un sacré système, y compris une carte graphique haut de gamme, le bon contenu et des yeux assez vifs pour récolter tous les avantages. L’augmentation du nombre de fois qu’une image est rafraîchie a un impact significatif sur la fluidité du mouvement, mais améliore également la clarté. L’image devient de plus en plus nette et facile à voir, plus le taux de rafraîchissement est élevé. En outre, cela réduit la latence, car il y a moins de temps entre chaque image.

Un autre avantage des écrans à taux de rafraîchissement élevé est qu’ils ont généralement un meilleur temps de réponse, ce qui signifie qu’ils peuvent produire une image plus nette avec moins d’images fantômes derrière les objets en mouvement rapide. En bref, ce sont des choses qui peuvent considérablement améliorer l’expérience utilisateur globale. Pour le gaming e-sport, c’est un atout indéniable. Mais, est-ce que l’on voit la différence entre un écran 240 et 480 Hz ?

Taux de rafraîchissement Temps entre les images 60 Hz 16,67 ms 144 Hz 6,94 ms 240 Hz 4,17 ms 360 Hz 2,78 ms 480 Hz 2,08 ms

Comme le montre le tableau ci-dessus, le temps entre chaque image diminue considérablement lorsque vous passez de 60 Hz à 144 Hz, le réduisant de 9,73 ms. Cependant, ce nombre baisse à 2,77 ms si vous passez de 144 Hz à 240 Hz, 1,39 ms de 240 Hz à 360 Hz, et ainsi de suite. On observe ici des rendements décroissants à mesure que vous montez la fréquence d’images.

Bien que tout le monde perçoive différemment le mouvement et la latence, la grande majorité des gens peinera probablement à voir une différence au-dessus de 240 Hz. Aller plus haut ne nuit pas aux performances, mais pour les personnes qui ne sont pas des joueurs e-sport, votre argent sera assurément mieux dépensé pour d’autres fonctionnalités.

Une course aux hertz qui profite à qui ?

Nous sommes certainement rentrés dans une course aux hertz maintenant. Les fabricants auraient sans doute plus intérêt à vraiment réserver cette précieuse bande passante pour le HDR et les données non compressées au lieu de pousser les hertz au-delà de 240 Hz.

Vous l’aurez compris, ce taux à 480 Hz semble excessif, mais ces produits à taux de rafraîchissement ultra-élevé seront toujours demandés par les joueurs qui font de la compétition. De ce fait, sortir des produits comme ceux-là, c’est une façon pour les marques de faire de la communication en s’affichant lors des tournois.

Réjouissez-vous tout de même, les progrès dans ce domaine nous permettront également de voir débarquer des écrans QHD et 4K à taux de rafraîchissement plus élevé. Ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent simultanément obtenir des taux de rafraîchissement élevés et des définitions d’affichage élevées.

