AUO présente un écran 480 Hz pour les écrans et ordinateurs portables

Le fabricant d’écrans AUO était présent lors de la Display Week, un salon dédié aux technologies d’affichage et y a présenté deux dalles avec un taux de rafraîchissement de 480 Hz : une fluidité impressionnante et qui pourrait arriver d’ici quelque temps sur le marché.

Deux écrans avec un taux de rafraîchissement de 480 Hz

Deux dalles ont été présentées sur le salon, repérées par XDA Developers : un écran PC gamer de 24 pouces qui sera destiné aux moniteurs de bureau ainsi qu’une version 16 pouces pour les ordinateurs portables gaming. Leur définition est du Full HD, ce qui est assez correct au vu du très haut taux de rafraîchissement de l’écran.

Comme ces écrans ont pour finalité d’être spécialisés et conçus pour le jeu vidéo, AUO a recours à des dalles IPS afin de garder un temps de réponse rapide. Le fabricant annonce que ce dernier est inférieur à 1 ms pour la version 24 pouces et entre 1 et 2 ms pour la version 16 pouces.

Quand est-ce que les écrans 480 Hz arriveront sur le marché ?

L’intérêt de la Display Week est que c’est un événement dédié aux professionnels, où les fabricants présentent leurs innovations aux constructeurs. Ces écrans 480 Hz d’AUO ne seront pas disponibles d’ici quelques mois sur le marché, mais plutôt d’ici quelques années. Pour cela, il faut que les constructeurs aient le temps de concevoir des écrans et des ordinateurs portables avec ces dalles. Le tout en concevant les contrôleurs d’affichage et les processeurs correspondants et optimisés pour ce taux de rafraîchissement.

D’autres écrans présentés par AUO lors de la Display Week

Le fabricant n’a pas annoncé que ces deux dalles lors du salon. D’autres écrans ont été présentés, comme un écran incurvé WQHD de 34 pouces au format 21:9 de 200 Hz qui prend en charge le Display HDR 1000. Pour continuer, nous avons pu apercevoir un écran 16 pouces 2,5K avec une définition Quad HD en 240 Hz, également HDR 1000.

Deux dalles qui utilisent la technologie AmLED, ou Adaptive mini-LED : elle permet des rapports de contraste plus élevés ainsi que des couleurs plus vives. Enfin, un panneau 4K en 160 Hz a été présenté.

AUO n’est cependant pas le seul fabricant à développer des écrans avec un très haut taux de rafraîchissement : en juillet dernier, on apprenait que LG penserait à un écran 480 Hz également. BOE a dévoilé en janvier 2022 un écran de PC qui monte jusqu’à 500 Hz.

