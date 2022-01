BOE dévoile un écran de PC ultrarapide qui monte à 500 Hz

Un affichage toujours plus rapide devant les yeux ! BOE repousse les limites avec un écran à 500 Hz.

Vous ne connaissez peut-être pas BOE, mais vous utilisez peut-être ses produits. Il s’agit du géant chinois de l’affichage qui propose ses écrans à de nombreuses marques bien connues comme Huawei, Asus et Apple. Concurrent de Samsung Display, BOE fabrique des écrans LCD, LED ou Oled et mise sur l’excellence technologique de ses dalles.

C’est bien sur ce dernier sujet que le géant a voulu mettre un coup de projecteur avec la présentation d’un écran à destination des joueurs.

Un écran 27 pouces Full HD

BOE a présenté en Chine une dalle de 27 pouces Full HD capable de monter à 500 Hz+. Le précédent record était détenu par LG qui a dévoilé un prototype d’écran 480 Hz en 2021. Sur le plan commercial, le plus concret

Passer le mur des 500 Hz a-t-il un sens pour un écran de PC ? Augmenter la fréquence d’affichage permet d’améliorer la fluidité et de réduire la latence. On pourrait être déçu de la définition Full HD, mais peu de jeux peuvent tourner aux 500 images par seconde requises pour un affichage le plus optimal possible sur cette dalle, même avec une définition qui paraît basse. La connectique passera par du DisplayPort avec un affichage 8 bits.

Pour réussir cet exploit, BOE indique avoir réussi à intégrer des oxydes métalliques comme matériaux semi-conducteurs à la place du cuivre. D’après BOE cela permet à la fois de réduire la consommation électrique de l’écran, mais aussi d’accélérer l’affichage.

L’écran n’a pas de date de sortie ni de prix, même en Chine. On imagine que BOE aimerait surtout vendre la dalle à des fabricants bien connus comme Asus, Alienware, Acer ou AOC.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.