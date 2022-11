Vivo dégaine ses X90 et X90 Pro en Chine, avec des specs affriolantes

Chose promise, chose due, Vivo a présenté hier en Chine ses X90 et X90 Pro. Deux appareils haut de gamme dotés de spécifications toujours plus appétissantes.

Comme prévu, Vivo a annoncé hier ses X90 et X90 Pro. Attendus en Chine le 6 décembre prochain, les deux compères combinent la meilleure puce actuellement disponible sur le haut de gamme de MediaTek, une partie photo musclée et une charge rapide 120 W que Vivo promet démoniaque.

Mais commençons par évoquer l’écran. Les deux appareils partagent une même dalle Amoled QHD+ de 6,78 pouces, capable de monter à 120 Hz tout en affichant des couleurs 10-bit et un pic de luminance annoncé à 1300 cd/m². Sous cet écran s’installe un processeur flambant neuf, le MediaTek Dimensity 9200, dévoilé plus tôt en novembre et capable (au moins sur le papier) de concurrencer le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Cette puce est dans le cas présent couplée à 8 ou 12 Go de mémoire vive en fonction des options choisies.

X90 / X90 Pro, Vivo revient en force…

La partie photo des X90 n’est pas en reste, avec un capteur principal stabilisé Sony IMX866 de 50 Mpx ouvrant à f/1,75. On retrouve aussi un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx (Sony IMX663) et un zoom optique x2 de 12 Mpx (basé là aussi sur un capteur Sony IMX663). Ça, c’est en tout cas pour le Vivo X90 « classique ».

Le modèle « Pro » fait encore mieux, en passant sur un capteur principal 1 pouce Sony IMX989 (ouvrant là aussi à f/1,75). On retrouve par ailleurs, toujours sur ce modèle, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et un module 50 Mpx avec zoom x2 en équivalent 50mm, précise GSMArena. Pour peaufiner le tout, les deux modèles peuvent compter sur une puce ISP Vivo V2, conçue en interne pour traiter l’image et surtout améliorer les clichés capturés en basse lumière.

Source : Vivo

Côté alimentation, le Vivo X90 « classique » s’appuie sur une batterie de 4810 mAh, tandis que le modèle « Pro » profite d’une capacité un peu plus généreuse : 4870 mAh. L’un comme l’autre peuvent par contre bénéficier de la charge rapide 120 W de Vivo… et elle est méchamment rapide : comptez 8 minutes sur secteur pour recharger à 50% les deux appareils. Notez enfin que le Vivo X90 Pro profite pour sa part d’une compatibilité avec la charge sans-fil 50W. Pour en profiter, il faut par contre acheter séparément le chargeur sans-fil 50 W propriétaire de Vivo.

Côté prix, tablez sur un peu plus de 500 euros (hors taxes) en prix de départ pour le X90 « classique » (doté de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage), et un peu plus de 670 euros HT pour le modèle 12 Go / 512 Go. Le X90 Pro, lui, se négociera à partir de 670 euros HT en version de base (8 Go de RAM / 256 Go de stockage) et montera à environ 810 euros dans sa configuration la plus avancée (12 Go / 512 Go). Un placement tarifaire qui risque toutefois d’être remanié lors d’une éventuelle commercialisation des deux nouveaux mobiles de Vivo sous nos latitudes.

Rappelons en outre que Vivo possède une politique de sortie en France un peu spéciale. À savoir que le Vivo X60 Pro était bien sorti par chez nous, le X70 non, mais bien le X80 Pro. Il conviendra donc d’attendre un peu avant de voir si Vivo se décide à franchir le pas avec ces nouveaux appareils.

