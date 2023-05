Baisse de prix en vue pour les smartphones pliables : voici deux nouveautés qui arrivent

Le marché des smartphones pliables, bien qu'encore coûteux, pourrait bientôt devenir plus accessible grâce à l'introduction de deux nouveaux modèles plus abordables : le Tecno Phantom V Fold et le ZTE Nubia Z60 Fold. Ces nouvelles alternatives pourraient signifier une baisse des prix sur le marché des smartphones pliables.

Il y a quelques années, le mot « pliable » n’était pas associé à la tech. Aujourd’hui, c’est le terme à la mode dans le monde de la technologie, avec une mention spéciale pour les smartphones pliables. Ils sont partout, du moins dans les vitrines, car pour ce qui est des poches du consommateur moyen, c’est une autre histoire.

Le Galaxy Z Fold 4 vous coûtera l’équivalent de 1 599 euros, le Honor Magic Vs vous délestera du même montant, et le Google Pixel Fold vous demandera de sortir la modique somme de 1 899 euros. Ce n’est pas du tout donné.

Deux alternatives arrivent

Mais un vent de changement pourrait souffler sur le marché des smartphones pliables. Nous avons repéré deux nouveaux venus dans le domaine, le Tecno Phantom V Fold et le ZTE Nubia Z60 Fold. Vous ne les connaissez pas ? Ce n’est pas surprenant, car ces marques ne sont pas encore présentes en France. Mais laissez-moi vous les présenter.

Le Tecno Phantom V Fold, tout d’abord. Ce produit, d’une marque très populaire en Afrique, a une charnière qui permet de plier le smartphone sans espace, ce qui rend le pli au milieu de l’écran pliable beaucoup moins visible. L’écran secondaire de 6,42 pouces 120 Hz offre une définition de 2 550 x 1 080 pixels. En somme, il promet de plier sans rompre.

Le module de caméra rond à l’arrière abrite un appareil photo principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 MP avec double zoom et un appareil photo ultra grand angle de 13 MP. Le modèle de base, avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire flash, coûte 89 999 INR (environ 1 030 euros), tandis que le modèle haut de gamme avec 12 Go ou 512 Go de mémoire coûte 99 999 INR (environ 1 140 euros).

Le Nubia Z60, quant à lui, n’a pas encore été officiellement annoncé, mais nous avons pu obtenir quelques informations à son sujet. Ce smartphone pliable serait équipé d’un chipset Snapdragon 8 non spécifié, d’un écran AMOLED de 7,3 pouces, de 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage. La batterie devrait avoir une capacité de 5 000 mAh et se recharger rapidement avec 100 watts. Une recharge sans fil est également prévue, pour ceux qui aiment vivre dangereusement. On s’attend à un prix avoisinant les 1000 euros.

Le smartphone pliable n’est pas encore à la portée de toutes les bourses, mais avec l’arrivée de ces nouveaux acteurs sur le marché, les prix pourraient commencer à baisser.

