Adieu les smartphones pliables, la baisse est actée, le marché en recul

Le marché des smartphones pliables est en recul. Une baisse qui serait une belle opportunité pour Apple.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid

Selon Display Supply Chain Consultants (DSCC), les expéditions d’écrans pliables ont diminué au cours du troisième trimestre 2024, en comparaison de la même période en 2023. Une première historique sur ce secteur naissant.

Et d’après les estimations de la société de recherche, il ne s’agirait pas que d’un coup de mou du marché. L’augmentation prévue pour 2024 n’est que de 5% alors que, effective, elle était de 40 % par an entre 2019 et 2023. La baisse se ferait encore sentir en 2024 avec une chute de 4%.

Les fabricants d’écrans pliables pour smartphones se retirent un à un. On peut citer Infinix, Itel ou Tecno. Côté constructeurs, Oppo et OnePlus pourraient stopper leur activité de smartphones pliables.

Les Flip en baisse chez Samsung

Du côté de Samsung, 10 % de dalles en moins ont été expédiées pour le Galaxy Z Flip 6, par rapport au Galaxy Z Flip 5, explique DSCC. Un recul dû à une moins bonne adoption outre-Atlantique, contrairement à l’Europe et la Corée. C’est un autre son de cloche pour le Galaxy Z Fold 6, mais au global Samsung vend moins de pliables aujourd’hui avec un retour aux chiffres de 2021, ajoute la DSCC.

Difficile de connaître les causes de cette moue des consommateurs. En tant que spécialiste du secteur, j’avancerais que le rapport qualité/prix joue pour beaucoup. On a des appareils plutôt fragiles, moins bien équipés que leurs homologues classiques et surtout plus cher. Payer plus pour moins bien, avec juste le twist de la pliure, c’est un pas que beaucoup ne franchissent pas.

L’heure d’Apple ?

Il manque encore à ce marché le modèle qui lui donnera une présence fulgurante. Bien entendu, on pense à Apple qui a eu pour habitude de pérenniser des secteurs. En 2023, un de ses cadres dirigeants annonçait l’arrivée d’un iPhone pliable en 2026. Des brevets ont depuis été interceptés. La chose semble en bonne voie.