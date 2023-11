L’impressionnant retour conquérant de Honor et Huawei en Chine

En se séparant de Huawei pour échapper à l'embargo américain, Honor semble avoir pris la bonne décision. Cette autonomie lui a permis de reconquérir son marché domestique. Du côté de Huawei, le succès de la gamme Mate 60 se confirme plus que jamais.

Mise à jour du 15 novembre 2023 :

Le cabinet Counterpoint Research partage un nouveau rapport qui se concentre sur le seul mois d’octobre du marché des smarpthones en Chine. Le constat est sans appel et s’incrit dans la même lignée que les précédentes données. Sur cette période, la hausse des ventes de Huawei atteint les 83 % par rapport à l’année dernière. Une preuve supplémentaire de la dynamique impressionnante dont jouit actuellement le géant dans son pays natal.

En outre, des hausses de ventes respectives évaluées à 33 et 10 % pour Xiaomi et Huawei en Chine par rapport au mois d’octobre de l’année dernière.

Article original publie le 31 octobre :

Honor a réussi un joli coup en reprenant la première place sur son marché domestique, la Chine. Les ventes de la marque ont augmenté de 3 %, avec plus de 11,8 millions de smartphones vendus (Counterpoint Research). C’est pas mal du tout, surtout quand on sait que le marché global est plutôt en baisse. Notez, cependant, que Honor avait déjà réussi cet exploit en avril 2022.

Les nouveaux modèles Honor X50 et Honor 90 y sont pour beaucoup, permettant à la marque de s’octroyer 18,3 % du marché. Cette performance est d’autant plus notable que Honor avait choisi de se séparer de Huawei pour échapper à l’embargo américain, une décision qui semble aujourd’hui porter ses fruits.

Honor ne se contente pas de reconquérir son marché domestique, la marque fait également des vagues en France. Avec une stratégie bien structurée et une notoriété héritée de l’époque Huawei, Honor est en bonne position pour consolider ses parts de marché sur le territoire français. Les analystes de Counterpoint s’attendent à ce que la marque continue sur cette lancée et profite du recul de ses concurrents chinois pour gagner du terrain.

Huawei, le retour en force

Huawei n’est pas en reste et signe également un retour spectaculaire sur le marché chinois. Se positionnant à la 6ᵉ place, juste derrière Xiaomi, la marque a connu une croissance fulgurante de 37 % sur un an. Ce succès est attribué à la nouvelle série Mate 60, propulsée par le SoC Kirin 9000S. Malgré les sanctions américaines et l’embargo qui ont mis à mal l’entreprise, Huawei a su rebondir et se réinventer pour continuer à jouer un rôle majeur sur le marché des smartphones.

Pendant que Honor et Huawei reprennent des couleurs, Apple voit sa part de marché s’éroder au troisième trimestre 2023. Après une forte demande satisfaite lors des deux premiers trimestres et un lancement moins performant de l’iPhone 15 comparé à la série précédente, la marque à la pomme perd du terrain. Ceci illustre bien la volatilité du marché.

Deux géants au lieu d’un

En tentant de freiner l’ascension d’un géant technologique chinois en imposant des restrictions sévères à Huawei, les autorités américaines espéraient probablement protéger leurs intérêts et ceux de leurs entreprises nationales. Cependant, cette stratégie pourrait bien se retourner contre elles. En effet, en poussant Huawei à se séparer de sa filiale Honor pour lui permettre de continuer à prospérer indépendamment, il se pourrait que deux géants technologiques émergent au lieu d’un.

En essayant de mettre des bâtons dans les roues de Huawei, les États-Unis pensaient peut-être calmer le jeu. Mais en réalité, ça pourrait bien se retourner contre eux. En forçant Huawei à lâcher sa filiale Honor, ils ont peut-être créé un deuxième géant à la place d'un. Honor, maintenant libre de faire ce qu'il veut sans les restrictions de l'embargo américain, a tout le loisir de grandir et d'innover à sa manière. Et ils ont encore en tête tout le savoir-faire de Huawei. Donc, au lieu d'affaiblir la tech chinoise, les États-Unis ont peut-être juste réussi à doubler la mise.

Chez Frandroid, une question nous taraude : Honor et Huawei sont-ils vraiment indépendants l’un de l’autre ? Officiellement, les deux marques ont pris des chemins différents. Mais en y regardant de plus près, on ne peut s’empêcher de remarquer à quel point leurs produits et leurs technologies se ressemblent. Des similitudes flagrantes entre certains modèles de smartphones, des technologies quasi identiques… tout ça nous laisse penser que les liens entre Honor et Huawei sont peut-être encore plus forts qu’on ne le pense.