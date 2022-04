La spin-off Honor a pris la place de Huawei

Honor n'a jamais autant vendu de smartphones que ces derniers mois. La marque se permet même de prendre la première place en Chine, selon une étude publiée plus tôt ce mois-ci. Honor prépare même une introduction en bourse pour lever des fonds et ainsi accélérer son développement international.

Comme vous le savez sans doute, si vous lisez Frandroid, Honor a bien changé ces derniers mois. Depuis son rachat par un consortium d’une trentaine d’entreprises, Honor n’est plus sous le giron de Huawei. Autrement dit : Honor ne subit plus l’embargo américain, peut installer les services Google sur ses appareils et se dit indépendant de Huawei.

Malgré tout, force est de constater que ses produits ressemblent à ceux de Huawei. Le Honor 50 ressemble à s’y méprendre au Huawei Nova 9 présenté en France peu avant. Le Honor 50 Lite, lui, reprend l’esthétique du Huawei Nova 8i. Les écouteurs Honor Earbuds 2 Lite et les Huawei Freebuds 4i. Enfin, le Honor MagicBook 14 s’inspire très librement du récent Huawei MateBook 14S.

Nous avions interrogé la marque Honor à ce sujet, elle nous expliquait qu’« il y a évidemment des designs qui ont été conçus en même temps ». En d’autres termes, si les produits récents de Honor et Huawei se ressemblent encore autant qu’à l’époque où le premier était une filiale du second, c’est parce que les appareils concernés ont commencé à être développés avant le rachat.

Dans tous les cas, la stratégie de spin-off semble fonctionner comme le montrent les récentes études. Honor n’a jamais autant vendu de smartphones que ces derniers mois.

Honor a pris la place de Huawei en Chine

En effet, une étude concernant le premier trimestre 2022 de Canalys a montré que Honor était la marque numéro un en Chine, avec 15 millions de smartphones vendus soient 20 % de parts de marché. Cela représente une croissance d’une année sur l’autre de 205 %, en effet Honor ne représentait que 5 % du marché au premier trimestre 2021.

Le reste du classement est intéressant : Oppo (18 %) et Apple (18 %) complètent le podium en Chine. Oppo a enregistré une baisse de 34 % de ses ventes par rapport à l’année précédente, tandis qu’Apple a réalisé une croissance annuelle de 17 %. Vivo (16 %) et Xiaomi (14 %) complètent le top 5, ces marques ont connu des baisses annuelles de 44 % et 22 % respectivement. En d’autres termes, Honor et Apple sont les seules marques en Chine à connaître une croissance annuelle.

Le classement de Counterpoint Market Pulse concernant le mois de mars 2022 donne une tendance similaire, mais Vivo et Oppo restent devant Honor. Néanmoins, Honor voit sa part de marché passer de 5,5 à 16,9 % et effectue un bond là aussi, de 166,8%.

Honor cherche des fonds pour accélérer son développement

L’ancienne branche de Huawei Technologies Co. est en pourparlers avec des investisseurs au sujet d’un cycle de financement pré-IPO selon des informations publiées Bloomberg. Elle souhaite faire attirer des financements étrangers pour redorer son image d’entreprise internationale et continuer à développer son indépendance vis-à-vis de Huawei. Enfin, c’est également un moyen d’écarter le risque de sanctions liées à la Chine. Les investisseurs étrangers seraient néanmoins étonnés par la valorisation demandée par Honor, plus de 45 milliards de dollars, et restent méfiants quant aux futures restrictions américaines.

Dans tous les cas, l’entreprise Honor Device Co. prépare une Initial Public Offering (IPO), ou introduction en bourse en français. Cet argent servira à son développement à l’international. Ce qui signifie que l’on verra encore plus de produits Honor dans les mois à venir.

Huawei affiche une baisse de son chiffre d’affaires

Pendant la même période, les revenus de Huawei ont continué de baisser. Le conglomérat technologique chinois est toujours aux prises des sanctions américaines. Le premier chiffre d’affaires trimestriel du groupe chinois s’est élevé à 131 milliards de yuans (19,81 milliards de dollars), en baisse de 13,9 % par rapport à l’année précédente.

Pour relancer son activité grand public frappée par les sanctions, Huawei se concentre sur une diversification de son offre, on a pu voir le MateBook E, le MateStation X, le nouveau MateBook X Pro ou encore le MatePad Paper, ils ont également dévoilé récemment un smartphone pliable, le Mate Xs 2. Sur le marché du smartphone, la part de marché mondial de Huawei est tombée à 3 % en 2021 contre 15 % en 2020, selon les données publiées par Omdia.

Voici le Huawei Mate Xs 2 🤩 Il a un grand écran OLED de 7,8 pouces déplié et 6,5 pouces plié, du 120 Hz, une batterie de 4600 mAh et pèse 255 grammes. Vous en pensez quoi ? 🤔 © Weibo pic.twitter.com/2czi185QMh — Frandroid (@Frandroid) April 28, 2022

