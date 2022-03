Huawei Matebook X Pro officialisé en France : un PC de travail ultra portable et haut de gamme

Le Huawei Matebook X Pro (2022) a enfin un prix pour le marché français. Tout d'horizon de ce rafraichissement du PC haut de gamme de Huawei.

Déjà annoncé en Chine, le Huawei MateBook X Pro 2022 a été dévoilé lors du MWC 2022. Il s’agit d’un PC Portable résolument haut de gamme, mais aussi ultra fin avec 17,8 mm d’épaisseur, et jusqu’à 15,5 mm au plus fin.

Écran dédié au boulot

Pour rappel, il est équipé d’un écran 14,2 pouces doté d’un ratio 3:2 (3120 x 2080, soit 264 ppp). Celui-ci possède un ratio châssis-écran de 92,5 %, ce qui promet des bordures ultras fines. Sa luminosité maximale théorique s’élève à 500 cd/m², son ratio de contraste est de 1500:1 et il peut alterner entre deux taux de rafraichissement, 90 et 60 Hz. Il possède entre outres le bon goût d’être tactile. Tous ces éléments en font un PC idéal pour travailler ou télétravailler avec un confort relativement bon.

Côté puissance, pas de souci non plus à se faire, le MateBook X Pro 2022 est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 11e génération, le i7-1195G7, ainsi que 16 Go de RAM. On peut ajouter à cela 1 To de stockage NVMe PCie SSD. De quoi stocker de nombreux dossiers et photos sans trop se préoccuper de l’espace restant.

Charge rapide et webcam

La carte réseau propose du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1. Quatre ports USB-C permettent de charger la batterie de 60 Wh, de transférer des fichiers et de se connecter à un écran en Display Port. Ajoutons que Huawei promet trois heures de travail après une charge de 15 minutes, grâce à un chargeur 90 W.

Terminons ce tour d’horizon en indiquant que le Huawei MateBook X Pro est compatible à la fois avec la reconnaissance faciale (grâce à une webcam située au-dessus de l’écran) et avec la reconnaissance d’empreintes, grâce à un capteur situé à droite du clavier.

Prix du MateBook X Pro 2022

Le MateBook X Pro 2022 coûte 1899 euros dans sa configuration la mieux équipée, soit un Intel Core i7 16 Go de RAM et 1 To de stockage. On ignore encore sa date de lancement.

