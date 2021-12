Huawei MateBook X Pro 2022 officialisé : écran plus grand et performances accrues

Le Huawei MateBook X Pro s'offre une nouvelle version 2022 avec un écran légèrement plus grand et des performances accrues.

Huawei a présenté un nouveau PC portable sous Windows 11 : le Huawei MateBook X Pro, version 2022. La marque a démarré cette gamme en 2018 avec un premier MateBook X Pro déjà doté d’une dalle 3:2. Puis un nouveau modèle est sorti en 2021.

Avec ce nouveau modèle, Huawei a changé légèrement la taille de l’écran, qui passe de 13,9 à 14,2 pouces. Il conserve une épaisseur relativement faible avec un châssis allant des 5,4 mm et 15,5, le tout avec un poids de 1,38 kg.

La webcam en haut de l’écran

L’écran conserve sa définition 3,1K, et affiche un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il possède par ailleurs un ratio châssis/écran de 92,5 %. La bordure supérieure mesure ainsi 6 mm, malgré la présence d’une webcam. Huawei semble en effet avoir fait long feu de son positionnement de caméra dans le clavier, enclin à mieux filmer les trous de nez que votre visage.

Le Huawei MateBook X Pro 2022. // Source : Huawei Le Huawei MateBook X Pro 2022. // Source : Huawei

Pour terminer sur l’écran, il s’agit certainement d’un LCD, car s’il s’agissait d’un Oled, cela aurait surement été précisé. Huawei avance également une luminosité maximum de 500 cd/m² et assure une belle fidélité des couleurs avec un delta E promis sous les 1. Le DCI-P3 devrait être couvert à 100 %.

Peu de détails sur les performances

Côté performances, Huawei n’a malheureusement pas donné beaucoup de détails. On sait seulement qu’on aura le choix entre un Intel Core i5 et un i7. Huawei promet une puissance multipliée par deux par rapport au X Pro de 2021. Cela reste à voir. Un nouveau système de dissipation de chaleur est aussi annoncé, avec deux ventilateurs et un radiateur. Le Huawei MateBook Pro X intègre quatre ports USB-C.

Le touchpad intègre un petit ajout sympathique : un nouveau système de gestes qu’on se voit déjà bien utiliser. Si on swipe de gauche à droite en haut de celui-ci, on peut déplacer la barre de lecture d’une vidéo. Si on swipe de bas en haut à droite du touchpad, cela permet de faire varier le volume. Un double appui permet de faire une capture d’écran.

Un nouveau revêtement vient s’ajouter par rapport au modèle précédent : le classique « mystic silver » (argenté) de Huawei, très inspiré d’Apple a, nous dit-on, été amélioré. On retrouve également les deux autres coloris déjà présents sur le modèle de 2021, space grey et emerald green.

Prix et disponibilité (en Chine)

Pour mettre la main sur le Huawei MateBook X Pro, il faudra payer 9499 yuans (1317 euros HT) pour sa version i5/16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pour la même configuration avec un i7, il faudra débourser 10499 yuans (1456 euros HT). Pour 1 To de stockage en plus, il vous en coûtera 12499 yuans (1733 euros HT).

La sortie en Chine est prévue le 6 janvier. Nous n’avons pas encore d’informations sur sa date d’arrivée en France.

