Test du Dell XPS 13 2-en-1 (2022) : le sprinteur à Ventoline

Nous le redisions déjà dans notre dernier test du Surface Pro 9 version Intel : la formule créée par Microsoft a longtemps été copiée, mais jamais égalée. Cette espèce de tablette qui s’utilise avant tout comme un ordinateur portable au format étrange, avec un design qui fonctionne sans qu’on ne puisse vraiment expliquer pourquoi.

Les professionnels ont été séduits il y a des années de cela, alors qu’il s’agit pourtant de la chasse gardée d’une marque comme Dell. Pas étonnant donc qu’avec son nouveau XPS 13 2-en-1, il cherche une nouvelle fois à jouer la concurrence avec le créateur de Windows.

Fiche technique

Design

Les comparaisons avec les Surface Pro seront inévitables tant les appareils de Microsoft sont le benchmark de cette catégorie particulière du marché. Le Dell XPS 13 2-en-1 n’a pourtant pas tout à fait le même design, et est plus proche des lignes XPS bien connues de nos jours. Nous avons bien une tablette 13 pouces au ratio 3:2, qui est devenu la grande signature de son concurrent direct, mais les lignes de l’appareil sont bien plus rectangulaires, bien plus industrielles. Le traitement de son châssis métallique est légèrement plus texturé, moins lisse au toucher.

Mais surtout, surtout : il s’agit d’un véritable rectangle. Il n’y a aucune évacuation de la chaleur prévue sur ce dernier, contrairement aux Surface Pro qui ont une sorte de « gouttière » sur tout le contour de l’appareil pour laisser l’air chaud s’évacuer par le biais d’un refroidissement actif. Ce détail aura sa plus grande importance plus tard, mais sur le sujet du design : c’est efficace. Il faut bien sûr aimer ce langage industriel, froid, métallique, mais c’est un plaisir d’ingénierie que nous avons sous les yeux et sous les doigts.

La grande différence survient lorsque l’on parle du design de l’appareil avec son clavier. Très clairement, le Dell XPS 13 2-en-1 est conçu pour être avant tout une tablette Windows, et pas cet hybride étrange que Surface a réussi à populariser. Le clavier aimanté qui se connecte via des connecteurs pogo a plutôt l’allure de ceux des tablettes classiques, sous Android ou iOS, et c’est aussi grâce à cette « pochette » que l’on pourra faire tenir l’appareil debout. Le dos du XPS 13 2-en-1 est aimanté sur sa moitié inférieure, permettant de définir l’angle auquel l’écran sera orienté.

C’est loin d’être aussi efficace que le pied ajustable intégré au design lui-même des Surface, et cela permet beaucoup moins de configurations possibles. Face à son concurrent direct capable de se contorsionner en quelques secondes, nous sommes plutôt dans le « passable ».

Clavier et pavé tactile

Ce fameux clavier, parlons-en. Le clavier détachable du Dell XPS 13 2-en-1 est tout simplement le même que celui que nous avons pu voir sur le Dell XPS 13 Plus, soit des larges touches collées les unes à côté des autres. Le confort dépendra beaucoup des personnes qui l’utilisent ; personnellement, je n’ai aucun problème avec ce clavier. Il a le rebond un peu mollasson qu’on imagine pour ce genre de configuration, mais reste assez confortable pour être utilisé sans effort au quotidien. Le pavé tactile, au revêtement plastique, est du même acabit.

Ce qui est par contre plus contraignant est le fait que ce clavier est obligatoirement utilisé à plat. Contrairement aux Surface Pro, Dell n’a pas prévu d’aimant à l’avant de l’appareil pour permettre une petite inclinaison du clavier et le rendre plus ergonomique. Utiliser un clavier à plat est suffisant pendant une ou deux heures, mais vous le ressentirez bien vite dans vos poignées. Parole de rédacteur.

Connectique

Ça va être très rapide : 2 ports Thunderbolt 4 sur le côté gauche, et voilà. Si on considère cela sous l’angle d’une tablette, c’est très bien. Si on le considère sous l’angle d’un ordinateur portable, c’est très peu. Si on compare à la Surface Pro… Cette dernière a le « mérite » d’avoir son port propriétaire en plus pour la recharge, ce qui n’est vraiment un avantage que dans ce cadre.

On se contentera donc de dire qu’on aurait apprécié avoir un port de chaque côté du Dell XPS 13 2-en-1, de manière à pouvoir s’adapter à la moindre situation avec aise. Notez que vous profitez par contre d’un bouton d’alimentation doublé d’un lecteur d’empreintes, un bonus intéressant dans le cadre d’usage d’une tablette.

Webcam et audio

Comme de nombreux autres appareils de ce genre, le Dell XPS 13 2-en-1 a une caméra à l’avant comme à l’arrière afin de faciliter le partage d’information pendant une visioconférence. Ceci étant dit… Le traitement de Dell est vraiment excellent, le mettant largement au dessus de n’importe quel autre appareil Windows sur ce point précis. La caméra avant est d’ailleurs toujours compatible avec Windows Hello, offrant ainsi deux méthodes de vérification biométriques sur ce seul appareil.

Un haut-parleur à gauche, un haut-parleur à droite pour un vrai son stéréo qui est plutôt bien défini par un si petit appareil. Ce qu’on regrettera surtout sur la configuration audio du Dell XPS 13 2-en-1 est son manque de volume. Le son est bon, mais ne monte pas bien haut.

Écran

Le Dell XPS 13 2-en-1 met en avant une dalle 13 pouces IPS LCD supportant une définition 3K de 2880 par 1920 pixels au ratio 3:2. Cette dalle supporte un taux de rafraîchissement de 60Hz, et est protégée par un verre Gorilla Glass 7.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons observer une couverture de 101,4% de l’espace sRGB, 71,8% de l’espace DCI P3 et 69,9% de l’Adobe RGB. La luminosité maximale est relevée à 501 cd/m², soit exactement ce que met en avant le constructeur, pour un excellent ratio de contraste de 1888:1.

Dans nos mesures, on constate une excellente température de couleurs moyenne à 6492K, soit la norme NTSC à 6500K que l’on recherche constamment, mais avec un Delta E00 moyen de 2,51 en considérant l’espace DCI P3. Ceci étant dit, en nous remettant sur l’espace sRGB, le Delta E00 moyen est alors mesuré à un excellent 1.15.

Le constat est alors très simple : le Dell XPS 13 2-en-1 a un excellent écran calibré pour la sRGB. Vraiment excellent. La seule déception dès lors est que celui-ci ne soit pas calibré pour le DCI P3, aujourd’hui plus plébiscité et populaire. Les créatifs pourront cependant clairement compter sur cet ordinateur pour leurs créations.

Logiciel

Si seulement Dell n’installait pas McAfee, ce logiciel publicitaire si agaçant. Mais on ne peut pas non plus lui en vouloir tant il n’est pas le seul sur le marché. Au-delà, les logiciels de suivi proposés par le constructeur ne sont pas particulièrement bien construits visuellement, mais offrent exactement ce que l’on attend de la gestion quotidienne d’un ordinateur : de quoi mettre à jour ses drivers efficacement, et de quoi gérer les performances de son ordinateur.

Ceci étant, pour véritablement débloquer les performances brutes de l’appareil, il faudra aussi bien le régler dans le logiciel Power Management de Dell que dans les réglages systèmes de Windows. Ce doublon est un peu dommage, mais la plupart des utilisateurs ne toucheront même pas à ces réglages. Aussi, si le Dell XPS 13 2-en-1 est vraiment conçu pour être utilisé principalement en tant que tablette, il faut souligner que Windows 11 est largement plus confortable qu’avant dans ce cadre… mais n’est pas non plus à la hauteur d’un OS conceptualisé uniquement pour cet usage. Un stylet ajouté serait presque indispensable au quotidien pour trouver un véritable confort d’usage.

Performances

Notre Dell XPS 13 2-en-1 est équipé du Intel Core i7-1250U, un SoC de 12e génération chez Intel qui offre 10 cœurs (2 performances et 8 efficients) et peut turbo jusqu’à 4,7 GHz. Il est ici couplé à 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage en PCIe 4.0.

Benchmarks et chauffe

Les lecteurs les plus assidus de Frandroid auront tout à coup remarqué que contrairement aux deux points séparés habituellement, nous avons ici réunis nos notes de benchmarks et de chauffe de l’appareil. C’est tout à fait normal ici, puisqu’il est impossible de parler des performances du Dell XPS 13 2-en-1 sans parler de sa gestion thermique.

En poussant au maximum les performances du Dell XPS 13 2-en-1 sous Cinebench R23, on se retrouve avec un score final de 4433 points en multi core et 1186 points en single core. Sur PCMark 10, cela correspond à un score général de 4331. Pour cette configuration, c’est très peu : nous avons l’habitude de cette puce, et donc de score plutôt aux alentours de 7000/1600 plutôt que ces 4400/1200 trouvés ici.

La raison est simple : le thermal throttling est très marqué sur cet appareil. C’est un comportement naturel de n’importe quel ordinateur : si la chauffe est trop importante, l’ordinateur va baisser automatiquement ses performances de manière à chauffer moins et ne pas endommager ses composants. Sur le Dell XPS 13 2-en-1, c’est tout simplement nécessaire. Mais surtout, ses performances ne représentent pas du tout la configuration d’Intel.

Le Surface Pro souffre lui aussi de thermal throttling. Comme dit plus tôt : c’est parfaitement normal. Mais ses performances soutenues restent bonnes car il profite d’un refroidissement actif de ses composants. Sur le Dell XPS 13 2-en-1, ce n’est pas le cas : le refroidissement est passif. A l’image d’une tablette classique, il compte sur son châssis pour dissiper sa chaleur. Sauf que nous ne sommes pas en présence d’un SoC ARM ici, mais un traditionnel x86-64 à la chauffe bien plus prononcée. On retrouve dès lors, lorsqu’il est poussé à son maximum, une température dérangeante au touché de 45°C à l’avant comme à l’arrière du Dell XPS 13 2-en-1. Notez bien que dans un usage ordinaire, vous ne trouverez pas ces températures élevées, mais elles sont possibles.

Alors pourquoi avoir intégré un Intel Core ? Pour ses performances sur des pics d’usage brefs, des « bursts » comme on les appelle parfois. Sur des usages aux performances soutenus, comme le rendu d’une vidéo ou d’un graphique intense, le Dell XPS 13 2-en-1 ne sera pas votre meilleur allié. Il y a fort à parier que le constructeur est en attente d’une plateforme ARM sur Windows qui répond vraiment à ses promesses.

Reste tout de même un avantage à la solution de Dell : un silence absolu en tout état de cause, et peut-être moins de risque de panne mécanique sans un ventilateur sous le capot.

Autonomie

Le Dell XPS 13 2-en-1 est un appareil très fin. Dès lors, il n’est pas étonnant qu’il n’intègre qu’une batterie de 49,5Wh, ce qui est respectable pour une tablette de cet ordre. Il se recharge par le biais de ses ports USB C, en utilisant un chargeur 45W PowerDelivery.

Dans un usage vraiment bureautique, d’ordinateur portable en somme, celle-ci rend les armes après 5 à 6 heures d’usage. Dans un usage tablette, plus modéré, plus internet, plus dans le divertissement, on tourne aux alentours de 7 et 8 heures, ce qui est déjà bien plus acceptable.

Vous l’aurez compris : sur l’autonomie, le format 2-en-1 du Dell XPS 13 2-en-1 joue presque en sa défaveur. Ce n’est pas un bon ordinateur portable, mais c’est une plutôt bonne tablette sous Windows 11… si tant est qu’on soit vraiment à la recherche d’une tablette sous cet OS.

Prix et disponibilité

Le Dell XPS 13 2-en-1 est d’ores et déjà disponible en France, et est vendu en combo avec sa pochette/clavier au prix de départ de 1899,58 euros.



