Le Huawei MateBook X Pro va sortir en France : un trackpad nommé désir

Huawei sort enfin en France son pc portable ultra premium. Nous avons pu passé un peu de temps en sa compagnie.

Lors de l’IFA 2022, nous avons pu prendre en main le nouveau PC portable très haut de gamme de Huawei. Déjà présenté en Chine au début de l’année, le Huawei MateBook X Pro (2022) embarque une fiche technique solide, Intel Evo i7-1260P, 16 Go de Ram, 1 To de stockage SSD NVMe, ainsi qu’un écran Fullview de 14,2 pouces doté d’une définition 3K, un ratio 16:10 plus confortable pour travailler et un rafraichissement agréable de 90 Hz.

Mais l’élément qui nous a le plus parlé lors de la prise en main était le pavé tactile de l’appareil, un élément sur lequel nous n’avons pas tous les jours l’occasion de nous émerveiller.

Celui-ci intègre de nombreux raccourcis. On peut par exemple faire varier le son ou la luminosité en glissant son doigt sur la gauche ou la droite du trackpad, ou encore faire défiler les onglets sur un navigateur en passant le doigt sur le haut du trackpad. Autre idée intéressante, mais moins convaincante, car pas encore totalement au point, on peut lancer une capture d’écran en tapant deux fois avec ses phalanges, un peu comme on toquerait à une porte. Malheureusement, la fonctionnalité semble ne fonctionner qu’une fois sur trois.

Retour haptique et finitions

L’idée plutôt correcte se transforme en une vraie plus-value lorsqu’on s’aperçoit que Huawei a fait les choses bien en intégrant un retour haptique à chaque fois qu’on utilise un raccourci. Cela permet déjà de s’apercevoir qu’un raccourci s’est lancé pour éviter les bêtises, mais on peut aussi s’en servir comme un repère pour savoir où l’on en est et à quelle vitesse on fait varier un élément. Bref l’idée est bonne, l’exécution est excellente.

Pour terminer sur la prise en main du PC de Huawei, ajoutons que celui-ci flatte plutôt la rétine ainsi que la paume de nos mains. En effet, en plus d’avoir fière allure dans son châssis métallique, il adopte un toucher très satiné pas désagréable. Le clavier s’est montré réactif et plutôt confortable à première vue et on se voit déjà taper des dizaines d’articles sur son écran 16:10 à la luminosité pétante.

Prix et disponibilités du Huawei MateBook X Pro (2022)

Le Huawei MateBook X Pro se négocie 2199 euros. Il est d’ores et déjà possible de le précommander et son lancement est programmé le 16 septembre prochain en France.