Nous avons vu le MateBook X Pro 2022, Huawei a corrigé son principal problème

On ne dirait pas le Mobile World Congress, mais le Computex européen. Nous avons vu de nombreux ordinateurs portables dans les couloirs de ce salon de Barcelone. Dernière rencontre en date : le nouveau look du MateBook X Pro de Huawei.

Huawei a dévoilé une flopée de produits au MWC 2022. Il y a eu le MateBook E ainsi que le MatePad Paper, sans oublier le MateStation X. Cette fois-ci, il s’agit du MateBook X Pro 2022. Une énième mise à jour du laptop Huawei le plus connu et le plus premium, avec un écran 3.1K – et il est prétendu être le « premier au monde TÜV Rheinland Pro-level Color Accuracy with Dual Color Gamuts Certification portable. Tout un programme.

Le Huawei MateBook X Pro 2022 est une mise à jour qui ne s’éloigne pas trop de son prédécesseur. Comme vous le découvrirez dans notre avis sur le Huawei MateBook X Pro (2021). Depuis le début de cette gamme, nous sommes de grands fans de son écran 13,9 pouces, au format 3:2, de son clavier et de son pavé tactile large, de son autonomie et plus globalement de son design tout en aluminium.

Un écran 90 Hz

Cette année, Huawei a introduit un écran IPS LCD de 14,2 pouces (3120 x 2080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Toujours au format 3:2, il est donc un chouïa plus grand que le précédent modèle. Les bordures sont très fines, cet écran est vraiment son principal atout, à n’en pas douter.

Huawei a également eu la bonne idée de replacer la caméra où elle doit être. Sur le précédent modèle, la webcam était cachée à l’intérieur d’une touche de fonction contextuelle. Pour vous expliquer le problème rapidement… je pense que personne n’apprécie ressembler à Jabba le Hutt avec une webcam dirigée vers les narines !

Dans le nouveau contexte post-pandémie, une mauvaise webcam basse définition ou mal placée (dans une touche ou dans la bordure sous l’écran) est inacceptable.

En ce qui concerne ce qui se cache sous le capot, il faut compter sur un processeur Intel Core i7-1195G7 de 11e génération avec un iGPU Intel Iris Xe, 16 Go de RAM et un SSD NVMe PCIe de 1 To. Avec la 12e génération d’Intel tout juste annoncée, c’est un choix discutable de la part de Huawei.

Un design toujours aussi fin et léger

C’est toujours un des ultrabooks sous Windows 11 de référence. Huawei a conservé le design fin et léger de son prédécesseur, il ne pèse que 1,38 kilogramme. Vous trouverez également quatre ports USB-C (charge et DisplayPort), ainsi qu’une prise casque 3,5 mm. Si vous avez suivi, vous aurez donc constaté qu’il n’y a pas de ports USB plein format ni de slot micro SD / SD. Autre détail : pas de Thunderbolt ici, les ports USB-C à gauche prennent en charge des débits de 10 Gb/s, contre 5 Gb/s à droite.

Les haut-parleurs sont également un point fort, le MateBook X Pro étant équipé de ses propres haut-parleurs Huawei Sound. Il y en a 6 au total ainsi que 2 microphones. C’est une configuration où les haut-parleurs se retrouvent dos à dos avec le woofer, l’idée est de pouvoir produire des effets sonores surround.

Nous avons également noté que le chargeur GaN officiel est de 90 Watts, il peut atteindre environ trois heures d’autonomie avec une charge de 15 minutes seulement. Quant à la batterie, Huawei promet une dizaine d’heures de fonctionnement.

Ce MateBook X Pro 2022 arrivera en France, mais Huawei n’a confirmé ni son prix ni sa date de disponibilité. On sait juste que nous, européens, auront droit simplement à la version Core i7… et donc certainement la plus onéreuse de la gamme.