Huawei annonce le MateBook 14S en France : prêt pour Windows 11 et performant

Huawei annonce aujourd'hui son MateBook 14S, une nouvelle machine haut de gamme lancée pour la fin de l'année avec Windows 11 en ligne de mire.

Huawei a beau avoir connu des déconvenues sur le marché du smartphone, c’est le moins qu’on puisse dire, la marque garde une certaine image en France et elle peut s’en servir sur d’autres marchés. Depuis plusieurs années, elle s’illustre notamment par la production d’excellents PC portables. Le dernier de cette lignée sort en cette fin d’année, et vise à accompagner le lancement de Windows 11.

Un design raffiné, sans la webcam dans le clavier

Le Huawei MateBook 14S garde les grandes lignes que l’on connait déjà chez la marque avec ce châssis en métal très fin, un grand pavé tactile et un écran qui se veut le plus grand possible dans un volume qui reste compact.

La grande nouveauté de ce modèle est d’abandonner la fameuse webcam dans le clavier au profit d’une plus classique caméra au-dessus de l’écran. Les fabricants ont eu bien du mal ces derniers mois à concilier caméra de qualité et écran borderless, et ont dû ruser sur l’emplacement de la caméra, souvent en la plaçant au niveau du clavier. Cela posait des problèmes d’angle de caméra peu valorisant et il suffisait de taper au clavier pour que les doigts dépassent devant le visage. Asus et Dell ont déjà montré que l’on pouvait remettre la caméra au-dessus de l’écran et Huawei a aussi cette maitrise du design. Dernier point positif, elle est désormais compatible Windows Hello grâce à un capteur supplémentaire en infrarouge.

L’autre grande tendance dans les ultraportables est de revenir de la folie USB-C pour une connectique plus variée, qui ne demande pas d’adaptateurs. On retrouve à gauche 2 ports USB-C, un port HDMI et un port jack 3,5 mm, et un petit port USB Type-A classique à droite, avec un débit USB 3.2 Gen 1.

Les petites lignes de l’Intel Evo

Lors de la présentation en France, Huawei nous a dévoilé une gamme de trois références. Seule la plus chère bénéficie d’une certification Intel Evo. Pour rappel, l’Intel Evo est le nom de ce label (pour ne pas dire « étiquette ») qui montre qu’une machine remplit parfaitement le cahier des charges d’Intel sur le haut de gamme. Dès lors une question s’impose : quelles sont les différences dans le détail des caractéristiques techniques qui empêchent les deux références plus accessibles de faire l’impasse sur Intel Evo ? Il faut aller regarder les petites lignes pour le comprendre.

Par exemple, seule la version haut de gamme, avec 1 To de stockage et un Intel Core i7, propose en réalité un port USB Thunderbolt 4 sur la tranche gauche de la machine. Certaines fonctions logicielles comme la sortie de veille instantanée semblent également réservées au modèle le plus cher.

Intel de 11e génération et écran 90 Hz

Pour le reste, voici les caractéristiques du PC portable.

Écran LTPS 14,2 pouces 2520 x 1680 pixels (format 3:2) à 90 Hz, 100 % sRGB

Processeur Intel Core i5-11300H Intel Core i7-11370H

RAM 8 Go LPDDR4X 16 Go LPDDR4X

Stockage 512 Go SSD NVMe 1 To SSD NVMe

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

Batterie 60 Wh

313,82 x 229,76 x 16,7 mm

1,43 kg

Windows 10 Famille

Dans le détail, il faut savoir que le processeur sera proposé avec un TDP de 45W, activable à la demande grâce au raccourci clavier Fn+P. À titre de comparaison, le MateBook 14 proposait des processeurs à ultra basse consommation beaucoup moins performants. Sur le papier, Huawei semble proposer une machine à la fois compacte, fine et performante.

Autre point important, l’écran est capable de monter à 90 Hz, mais par défaut Huawei réglera l’écran à 60 Hz. La marque évite ainsi le coût en autonomie de cette fonction qu’il faudra activer à la main avec le raccourci Fn+R. On imagine qu’avec Windows 11, il sera possible de rendre ce passage plus dynamique en fonction des applications lancées. Microsoft est en retard sur cette fonction.

Si le PC est pour le moment commercialisé avec Windows 10, tout en ayant la promesse d’une mise à jour gratuite vers Windows 11 dans les mois à venir, Huawei nous a confirmé que la marque pourrait à terme proposer Windows 11 nativement.

Huawei ajoute aussi ses propres logiciels qui permettent un meilleur confort d’utilisation, si bien sûr on a d’autres appareils de l’écosystème Huawei.

Une machine haut de gamme

La gamme Huawei Matebook 14S est lancée en précommande dès aujourd’hui. Les deux premières références seront lancées le 25 octobre, mais il faudra attendre le 12 novembre pour la version haut de gamme certifiée Intel Evo.

Avec cette gamme de prix, Huawei va devoir affronter la nouvelle gamme Vivobook Pro 14X d’Asus, qui a le mérite de proposer un écran OLED et une puce graphique dédiée, mais avec un design peut-être moins raffiné.