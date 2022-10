Test du Lenovo Thinkpad X13s : l’ARM fatal

Le Lenovo Thinkpad X13s compte sur son SoC ARM Qualcomm Snapdragon pour sortir du lot des ordinateurs portables. Mais il devient finalement son seul problème.

Depuis qu’Apple a décidé de créer ses propres puces, la preuve est faite sur le marché des ordinateurs portables : les SoC ARM ont leur place au-delà des smartphones et tablettes. Mais s’il essaie depuis quelques années maintenant de tout faire fonctionner, Windows n’est tout simplement pas à la hauteur de l’adaptation de macOS sur cette architecture. Cela n’empêche pas Lenovo de proposer le Thinkpad X13s, un ultraportable qui veut faire briller les capacités des nouvelles puces… mais se retrouve avec ses plus grandes faiblesses.

Lenovo ThinkPad X13s (2022) Fiche technique

Modèle Lenovo ThinkPad X13s (2022) Taille de l'écran 13.3 pouces Définition 1920 x 1200 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Snapdragon 8cx Gen 3 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno GPU Snapdragon 8cx Gen 3 Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Pro Dimensions 298,7 x 13,4 mm Poids 1060 grammes Fiche produit Voir le test

Lenovo ThinkPad X13s (2022) Design

Si vous connaissez la gamme Thinkpad du constructeur, vous serez en terrain connu. Celle-ci se focalise sur les travailleurs, et le Lenovo Thinkpad x13s n’y fait pas exception avec un accent poussé sur la durabilité, la légèreté et la solidité. Le Thinkpad X13s donne l’impression d’être créé d’un seul bloc ferme et impossible à briser, ce qui est particulièrement rassurant si vous êtes amené à transporter votre ordinateur sur des chantiers par exemple.

Son petit format est agréable et pourra se glisser partout. Son châssis fait de magnésium a un revêtement qui rappelle de la gomme au toucher, et fait en sorte que l’ordinateur ne glisse jamais de la moindre surface sur laquelle vous l’utilisez. Il a surtout la particularité d’être très fin, à 1,3 cm une fois fermé, et très léger, à seulement 1,06 kilogramme, ce qui renforce l’idée que ce Thinkpad X13s est fait pour être tout terrain. Reste que sorti du logo Thinkpad très traditionnel, rien ne sort vraiment du lot dans son design lorsque l’appareil est fermé. C’est une machine très fonctionnelle et pragmatique.

Clavier et pavé tactile

C’est ici bien sûr que l’on retrouve la marque Thinkpad. Ce X13s profite, comme de nombreux modèles de cette gamme, du petit « téton » rouge permettant de contrôler la souris, qui est posé au milieu du clavier. Il est accompagné de touches physiques sur le haut du pavé tactile pour les clics habituels d’une souris. Je dois avouer n’avoir jamais trouvé leur utilité dans mon usage, mais leur qualité ne subira aucune critique.

Le clavier est lui aussi très confortable, en grande partie grâce à la rigidité générale du châssis de l’appareil. Les touches manquent peut-être un peu de distance d’activation et sont très légères à l’usage, mais nous sommes dans les normes des ultraportables de cette catégorie. Une frappe légère est définitivement plus confortable qu’une frappe lourde sur cette configuration.

Il en va de même pour le pavé tactile, qui bien qu’en plastique glisse parfaitement sous le doigt. Notez cependant qu’en raison de l’intégration des touches physiques pour la souris, ce dernier est vraiment petit et très rectangulaire. Il n’est donc pas le plus confortable du monde et réclame un petit temps d’adaptation, mais c’est un sacrifice acceptable pour retrouver les contrôles souris Thinkpad classiques. Il en va de même pour le placement de la touche Fn, qui est étrangement intervertie avec la touche Ctrl, ou le lecteur d’empreinte qui est très étroit.

Connectique

Deux ports USB-C 3.2 Gen 2 sur la gauche, dont on se servira également pour la charge, et un port combo jack sur la droite. La connectique du Lenovo Thinkpad X13s se résume à cela, avec en prime une trappe SIM pour profiter de ses capacités 5G.

Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Robin Wycke – Frandroid

C’est… peu. Très peu. Mais si l’on considère que le Lenovo Thinkpad X13s est philosophiquement à mi-chemin entre la tablette et l’ordinateur (par son intégration d’un SoC ARM), on pourrait aussi se dire que c’est toujours un port USB-C de plus qu’une tablette classique ? Voilà une excuse que je ne suis pas enclin à lui fournir : un port USB A supplémentaire aurait été apprécié, les travailleurs sur le terrain n’ayant pas forcément des périphériques en USB-C.

Webcam et audio

La webcam 1080p intégrée à l’ordinateur n’est pas la pire, mais n’est pas la meilleure non plus. Là encore, on se limitera à la vidéoconférence, même s’il est plaisant de voir que celle-ci supporte Windows Hello et qu’il est possible de couper son alimentation électrique avec une touche dédiée.

Les haut-parleurs, placés des deux côtés du clavier, sont par contre une assez bonne surprise. Ces derniers développent un volume important, et leur qualité n’est pas si mal. Certes, les basses sont naturellement absentes dans ce petit format, et les mediums pourraient être mieux définis, mais les aigus sont plaisants à l’oreille et la signature générale agréable.

Lenovo ThinkPad X13s (2022) Écran

Le Lenovo Thinkpad X13s profite d’une dalle IPS LCD de 13,3 pouces en définition 1920 x 1200 pixels, soit un ratio 16:10. Dans notre configuration de test, l’écran n’est pas tactile (option disponible à l’achat). La dalle a un revêtement mat, et supporte un taux de rafraîchissement maximal de 60Hz.

Comme nous le voyons sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, le constructeur a clairement visé le sRGB ici. Il le couvre à 113,4%, contre 80,3% pour l’espace DCI P3 et 78,1% pour l’Adobe RGB. Nos mesures nous indiquent un Delta E00 moyen de 1,95, et une température de couleurs assez chaude de 5758K. Mais on pourra souligner un très bon contraste de 1942:1 et une bonne luminosité maximale de 451 cd/m².

En somme, l’écran n’est pas excellent : simplement bon. Mais en considérant l’usage imaginé pour cet ordinateur, il coche toutes les cases en proposant un écran mat, une luminosité maximale suffisante pour que l’écran soit facilement lisible en extérieur, et tout de même une colorimétrie acceptable pour ne pas choquer l’œil.

Lenovo ThinkPad X13s (2022) Logiciel

Ici est le cœur du sujet. Les critères habituels mettent Lenovo dans un bel espace : le logiciel Vantage permet une configuration simplifiée de son ordinateur et de ses performances, et le constructeur n’installe aucun logiciel publicitaire par défaut.

Oui, mais… Nous sommes sur Windows 11 On ARM, la version de Windows compatible avec les SoC mobiles. Et malgré des années d’existence et quelques améliorations, comme l’émulation des applications 64 bits, la transparence n’est pas tout à fait complète. Si vous utilisez principalement des applications Microsoft ou disponibles dans le Microsoft Store, vous aurez le droit à un ordinateur ultra fluide qui est un plaisir à utiliser.

Mais voilà… Les développeurs ne supportent pas vraiment la plateforme, et ça se ressent. Même un logiciel aussi simple que Google Chrome n’est toujours pas disponible en version native. Vous pouvez aussi dire adieu au moindre jeu populaire du moment, qui tournerait sur n’importe quel ultraportable de nos jours, puisque les anti-cheats qu’ils utilisent ne fonctionnent tout simplement pas en émulation. Et lorsqu’ils fonctionnent, les performances laissent à désirer… Même Persona 4 Golden, pourtant un jeu PS2 ressorti sur PC récemment, ne peut pas véritablement se lancer.

En attendant que Microsoft et Windows trouvent une solution aussi performante que Rosetta sous macOS, ou que les développeurs se décident tout à coup à supporter Windows On ARM, la machine restera extrêmement limitée. Si votre vie professionnelle tourne autour de l’écosystème Microsoft, vous adorerez l’expérience. Si ce n’est pas le cas : renseignez-vous sur la compatibilité de vos outils avant achat, pour éviter les mauvaises surprises.

Lenovo ThinkPad X13s (2022) Performances

Car oui : le Lenovo Thinkpad X13s s’équipe du SoC Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, une puce ARM (comme celles intégrées aux tablettes et smartphones) gravée en 5nm à 4 cœurs Cortex-X1 et 4 cœurs Cortex A78 pouvant aller jusqu’à 3 GHz. Il est épaulé ici par 32 Go de RAM LPDDR4x à 4266 MHz et 1To de stockage en PCIe Gen 4. Grâce à ce SoC, l’ordinateur est compatible avec les réseaux 5G.

Benchmarks généraux

On ne peut véritablement tester cette configuration comme on le ferait avec un ordinateur portable classique. Si Cinebench R23 nous indique un score multicore de 2197 et singlecore de 578, très loin derrière les dernières générations d’Intel ou d’AMD, le test n’est tout simplement pas optimisé pour les instructions ARM.

En termes de performances brutes, Geekbench est peut-être le plus parlant, avec un score de 5861 en multicore et 1122 en singlecore. Ces derniers peuvent être comparé avec le Samsung Galaxy Z Fold 4 et son Snapdragon 8+ Gen 1, qui fait respectivement 3808 et 1284. On voit dès lors une nette amélioration des performances brutes par rapport au dernier SoC ARM premium intégré dans un smartphone.

Il en va de même sur le benchmark Wild Life Extreme de 3DMark, seul à être véritablement fait pour être utilisé sur des plateformes ARM qu’importe le produit qui les intègre. Pour le Snapdragon 8cx Gen 3, on retrouve un score de 3060 points. Sur le Snapdragon 8+ Gen 1, le Galaxy Z Fold 4 fait quant à lui 2757 points. Là encore, une bonne amélioration, même si on voit que le SoC destiné aux ordinateurs se focalise sur la productivité avant tout.

La vérité est que l’univers logiciel de Windows ARM est si peu développé que nous n’avons pas de test synthétique parfait pour établir les performances de l’ordinateur dans le contexte d’usage d’un ordinateur. Ajoutez à cela le fait que l’on manque également de points de comparaison, et vous avez des benchmarks qui nous donnent quelques chiffres intéressants, certes… Mais ne racontent pas grand-chose. Windows On ARM n’est tout simplement pas assez utilisé.

Refroidissement et bruit

Il y a bien sûr un grand avantage à intégrer ce SoC ARM dans un châssis d’ordinateur portable : l’absence totale de refroidissement actif. À l’image d’une tablette, le Lenovo Thinkpad X13s n’a aucun ventilateur actif faisant du bruit. Il est tout simplement ultra silencieux.

À l’usage, la chauffe suit la même logique qu’un smartphone portable. Poussé dans ses derniers retranchements, le Lenovo Thinkpad X13s pourra monter jusqu’à 46°c sous sa coque, avec un 40,3°C ressenti au niveau du clavier… mais encore faut-il arriver à ces extrêmes. Dans les faits, à l’usage, l’ordinateur sera simplement un peu chaud de temps à autre, sans aucun inconfort.

Lenovo ThinkPad X13s (2022) Autonomie

C’est encore un point important pour un ordinateur Windows On ARM. Le Lenovo Thinkpad X13s s’équipe d’une batterie de 49,5WHr et le constructeur promet une autonomie « jusqu’à 28 heures », et d’ordre général de deux jours, pour cette machine… pour peu que vous ne faisiez que regarder une vidéo 1080p en boucle à 150 cd/m². On est naturellement bien loin de la vérité, surtout que les SoC ARM sont naturellement ultra optimisés sur les lecteurs vidéo grâce à leurs origines sur mobile. Pour la productivité, un usage PC classique, c’est… compliqué. Et là encore faute d’applications natives pour le système d’exploitation.

Un test simple est tout simplement de lire une vidéo YouTube via Microsoft Edge, soit le navigateur web natif de l’OS qui est bien sous une base ARM, et via Google Chrome, qui ne dispose pas d’une version ARM. La même vidéo, dans les mêmes conditions, pendant une heure de lecture fait baisser de 6% la batterie sous Edge… et 10% sous Chrome. Parce que oui : utiliser l’émulation pour les applications 32 ou 64 bits occasionnent l’usage de plus de ressources, ce qui impacte naturellement l’autonomie.

Dans ces conditions, on peut facilement imaginer tirer 13/14 heures d’autonomie du Lenovo Thinkpad X13s si l’on ne fait qu’utiliser les applications de l’univers Microsoft, ce qui serait déjà très bien. Mais utiliser des applications 32/65 bits fera vite chuter cela aux alentours de 8/9 heures. Toujours honorable, mais du même temps… à quoi bon faire tous ces sacrifices ?

L’ordinateur se recharge en USB-C à 65W, et est compatible avec la norme Power Delivery.

Lenovo ThinkPad X13s (2022) Prix et disponibilité

Le Lenovo ThinkPad X13s est d’ores et déjà disponible en France, au prix de départ de 1709 euros pour 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.



