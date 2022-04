Avec 350 € de réduction, l’ultrabook premium de Huawei s’affiche à un meilleur prix

Avec le MateBook 14s, Huawei propose un laptop avec des performances élevées et un design des plus réussis. Aujourd’hui, plus besoin de payer le prix fort, il passe à 999,99 euros au lieu de 1 349 euros initialement.

Toujours en difficultés avec ses smartphones dépourvues des services Google, Huawei arrive tout de même à proposer d’excellents produits, dont ses PC portables. On pense bien évidemment à sa gamme MateBook qui est fortement appréciée pour ses belles finitions, ses performances et son endurance. Et ça tombe bien puisque le modèle 14s regroupe tout ses atouts pour un prix bien plus abordable qu’à sa sortie grâce à 25 % de réduction.

Les points forts du Huawei MateBook 14s

Son design élégant et fin o

Son écran 2,5K tactile de 14,2 pouces au format 3:2

Le combo i7 de 11e génération + 16 Go de RAM + 512 SSD

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Proposé à 1 349 euros, le MateBook 14s 2021 de Huawei est actuellement en promotion à 999,99 euros sur le site du constructeur, soit une belle économie de 350 euros sur la facture.

Une conception raffinée, et un écran de qualité

Le Huawei MateBook 14s 2021 reste fidèle à ses prédécesseurs, et arbore un look épuré et élégant assez similaire au MacBook Air d’Apple. L’ultrabook a été conçu pour être peu encombrant lors de vos déplacements avec son poids plume de 1,43 kg et sa conception ultra fine de 22,2 mm d’épaisseur. Si son design fait bonne impression, son écran est l’un de ses plus grands atouts.

On découvre un écran IPS de 14,2 pouces qui délivre une définition 2,5K (2160 x 1680 pixels) au format 3:2. Celui-ci occupe une surface confortable de la façade avant, d’autant plus que les bordures de l’écran sont réduites grâce à son rapport écran/châssis de 90%. Cette fois, pas de caméra intégrée dans une des touches du clavier, elle de retour en face avant et permet ainsi de déverrouiller l’ordinateur par reconnaissance faciale.

De bonnes performances pour tenir la cadence

Ce modèle de Huawei s’appuie sur une configuration solide : un processeur Intel Core i7-11370H, épaulé par 16 Go de mémoire vive et un SSD de type NVME d’une capacité de 512 Go. Il est donc très à l’aise pour tout type de tâche, même avec les plus exigeants comme le montage photo ou vidéo poussé. Il aura toutefois ses limites pour les jeux vidéo, mais pourra faire tourner quelques applications 3D grâce à sa partie graphique Iris Xe, d’autant plus que l’écran peut passer de 60 Hz à 90 Hz pour plus de fluidité.

De plus, le 14s 2021 embarque des ventilateurs Shark Fin afin de dissiper au mieux la chaleur, ce qui est très utile pour conserver de bonnes performances au quotidien et qui le rendra au passage très silencieux. Niveau autonomie, le laptop embarque une batterie de 60 Wh, de quoi tenir une journée. Mais c’est surtout son chargeur USB-C de 65 W que l’on apprécie, car il permet de faire le plein en 1 h 10 — comptez 15 minutes pour 2 heures d’utilisation. Enfin, côté connectique, on retrouve deux ports USB-C, un port HDMI et un port jack 3,5 mm, et un petit port USB Type-A. Le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1 viennent compléter le tableau coté sans fil.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Huawei MateBook 14s (2021).

