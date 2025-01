Les soldes retirent 800 € sur le Samsung Galaxy Book 4 Pro, un ultrabook premium qui devient de plus en plus abordable

Avec les soldes, Samsung en profite pour faire baisser fortement le prix de son Galaxy Book 4 Pro. Un ultrabook premium qui cumule de très bons points et perd 40 % de son prix.

Facile à transporter, un processeur puissant et une bonne autonomie, voilà les arguments qu’avance le Galaxy Book 4 Pro de Samsung. Et, si la firme sud-coréenne a déjà lancé sa nouvelle génération, cet ancien modèle encore très performant ne manque pas d’intérêt avec son bel écran Amoled. Et s’il fallait débourser près de 2 000 euros pour l’acquérir, aujourd’hui, il coûte 800 euros de moins et devient encore plus recommandable lors des soldes.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour le Samsung Galaxy Book 4 Pro

Un ultrabook léger équipé d’un écran Amoled en 3K à 120 Hz

Le combo Intel Core Ultra 7 155H + 16 Go RAM + 512 Go SSD

Une autonomie musclée couplée à la charge rapide

Vendu à 1 999 euros au lancement, le Samsung Galaxy Book 4 Pro se négocie actuellement à 1 199 euros sur Amazon, soit 40 % de remise immédiate. L’offre est disponible chez d’autres enseignes, que vous trouverez dans le tableau ci-dessous.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Book 4 Pro 14. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un pc portable résolument haut de gamme

Avec son Galaxy Book 4 Pro, Samsung privilégie une nouvelle fois un design aux belles finitions, mais surtout sur la finesse, avec seulement 1,23 kg pour une épaisseur de 11,6 mm. Autant dire qu’il se glisse facilement dans un sac, pour l’emmener partout avec soi. Cela n’empêche pas d’accueillir une belle connectique : on a deux ports Thunderbolt 4, mais aussi un port HDMI, un port USB 3.2 Type-A, un lecteur microSD et une prise casque audio.

Par ailleurs, la dalle est de très bonne qualité, car on retrouve un écran Amoled de 14 pouces à la définition 3K, (2880 × 1800 pixels). Une surface d’affichage satisfaisante au quotidien, qui délivre des images avec des noirs profonds, une colorimétrie riche et une bonne luminosité. S’ajoute à cela le taux de rafraîchissement à 120 Hz, pour des animations plus fluides et une navigation plus agréable.

Une fiche technique bien musclée

Samsung prend soin d’y ajouter une fiche technique bien fournie et puissante sur son Galaxy Book 4 Pro. Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core Ultra 7 155H (jusqu’à 4,8 GHz en boost) couplé à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, l’affichage de vos applications sera bien fluide et les tâches s’enchaîneront sans ralentissement, notamment pour la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

Et, avec un SSD de 512 Go, non seulement vous disposerez d’un stockage confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine. Pour profiter pleinement des capacités de cet ultraportable, le constructeur Samsung a été plutôt généreux au niveau de la batterie. Les 62 Wh permettent au Galaxy Book 4 Pro de tenir 18 heures, selon la marque. Enfin, grâce à sa compatibilité avec la charge rapide, le laptop récupère 35 % de sa batterie en 30 minutes seulement.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que le Samsung Galaxy Book 4 Pro 14, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros du moment.

