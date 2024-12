Dopé à l’IA, ce PC portable Samsung Galaxy Book5 Pro 360 certifié Copilot+PC baisse de 500 € avec une petite surprise en plus

Alliant puissance brute et IA, le Samsung Galaxy Book5 Pro 360 est un PC portable qui force le respect. Tout comme Boulanger qui se permet une baisse de 300 euros accompagnée d’une ODR de 200 euros avec, en bonus, un cadeau offert d’une valeur de 149,99 euros.

Annoncé à l’IFA 2024, le Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 est un PC portable qui se démarque à plusieurs niveaux : un design compact, une puissance monstrueuse et une utilisation de l’IA parmi les plus judicieuses du marché. Avec aussi l’abandon des processeurs ARM qui jusque-là accompagnaient les PC Samsung, au profit de la puce Intel Core Ultra 7 258V. Bref, un monstre quasiment à tous les niveaux qui bénéficie d’un beau duo de promotions pour un total de 22 % d’économie avec un SSD externe en cadeau.

Le Samsung Galaxy Book 5 Pro 360, c’est quoi ?

Un écran de 16″, tactile, à 2880 × 1800 pixels et 120 Hz

Des dimensions « de poche » : 25,22 × 35,54 × 1,28 cm pour 1,7 kg

L’intégration de l’IA accélère l’utilisation de plusieurs logiciels

Quand il est à plein tarif, le Samsung Galaxy Book5 Pro 360 coûte 2199 euros. Boulanger l’affiche à 1899 euros, le prix que vous allez payer à la commande. N’oubliez pas d’ajouter le SSD externe Samsung T7 Shield 1 To dans le panier : il va passer gratuit. Puis, quand tout ce beau monde est chez vous, une dernière étape : l’ODR de 200 euros en remplissant le petit formulaire dédié. Soit 1699 euros et un SSD de 149,99 euros en cadeau.

Un PC puissant qui peut s’utiliser comme une tablette

L’un des points que l’on n’a pas abordés sur le Samsung Galaxy Book5 Pro 360 est pourtant dans son nom : vous pouvez faire pivoter clavier/écran pour l’utiliser au format tablette avec son écran tactile. Celui-ci fait 16″ et permet de naviguer en mode chill ou dessiner/écrire quand vous n’avez pas envie d’utiliser le clavier.

Il fonctionne avec le processeur Intel Core Ultra 7 256V basé sur l’architecture Lunar Lake pour des performances au niveau de vos attentes, alors qu’il n’a que huit cœurs. C’est rendu possible avec quatre cœurs Performance, quatre cœurs Efficience, le tout sans Hyperthreading. Selon Intel, cette configuration est plus puissante que l’Apple M3 ou même le Snapdragon X Elite.

Une IA au service de l’utilisateur

Avec ce processeur, vous retrouvez 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 512 Go, sans compter le 1 To externe fourni avec. Toute cette puissance offre une belle expérience, sublimée par l’IA. Samsung s’en sert pour améliorer votre expérience dans plusieurs logiciels, notamment Circle to Search, Chat Assist, Live Translate ou encore Transcript Assist.

Tout ça permet à cet ordinateur d’avoir la certification Copilot+, attestant de ses capacités à gérer les tâches d’IA complexes. Samsung annonce une autonomie de 25 h en lecture vidéo avec la batterie de 76 Wh, mais ça reste théorique. Par contre, la charge rapide 65W est bien réelle. Enfin, pour la connectique, vous avez un port USB3.2, un lecteur microSD, un port HDMI 2.1 qui supporte de la 8K@60 Hz ou 5K@120 Hz, et deux ports Thunderbolt 4.

