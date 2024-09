Prise en main du Galaxy Book 5 Pro 360 : Samsung défie Apple et Qualcomm avec Intel

Alors que la bataille fait rage entre les processeurs ARM et x86, Samsung joue sur les deux tableaux et annonce son nouveau Galaxy Book 5 Pro 360. Équipé du dernier processeur Intel, cet ordinateur portable mise tout sur l’IA pour séduire les utilisateurs.

Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 // Source : Frandroid

Le Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 a été annoncé à l’IFA 2024. Alors que certains constructeurs flirtent avec les processeurs ARM, Samsung reste fidèle à Intel en intégrant le tout nouveau processeur Intel Core Ultra (Series 2). Mais attention, ce n’est pas n’importe quel processeur : on parle ici de l’Intel Core Ultra 7 258V. Un nom à rallonge qui cache une véritable offensive d’Intel.

Ce processeur, basé sur l’architecture Meteor Lake, promet monts et merveilles. Intel affirme avoir les cœurs les plus rapides du marché, ce qui est probablement vrai. Mais le plus intéressant, c’est qu’il promet également de gagner en performances multithread… avec seulement huit cœurs.

Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 // Source : Frandroid

Comment est-ce possible ? Le Core Ultra Series 2 possède quatre cœurs P (Performance) et quatre cœurs E (Efficience), sans Hyperthreading. Une configuration qui, selon Intel, permettrait de battre l’Apple M3, le Snapdragon X Elite et même le précédent Meteor Lake.

L’IA au cœur de l’expérience

Mais la véritable star de ce nouveau processeur, c’est son NPU (Neural Processing Unit). Avec une puissance de calcul de 48 TOPS (Tera Operations Per Second), il permet au Galaxy Book 5 Pro 360 d’obtenir la certification Copilot+. Concrètement, ça veut dire quoi ? Et bien… que cet ordinateur portable est capable de gérer des tâches d’intelligence artificielle complexes sans broncher.

Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 // Source : Frandroid

Samsung annonce fièrement « plus de 300 expériences accélérées par l’IA dans plus de 100 applications de créativité, de productivité, de jeu et de divertissement« . On parle ici de fonctionnalités comme Circle to Search, Chat Assist, Live Translate et Transcript Assist.

Des outils qui promettent de booster votre productivité et votre créativité. Mais attention, comme toujours avec l’IA, il faudra voir à l’usage si ces fonctionnalités sont vraiment utiles au quotidien ou si elles relèvent plus du gadget marketing.

Un design qui en jette

Côté design, Samsung n’a pas lésiné sur les moyens. Le Galaxy Book 5 Pro 360 est une réussite. Avec son écran OLED tactile de 16 pouces, sa charnière rotative à 360° et son S Pen inclus, il se transforme en un clin d’œil d’ordinateur portable en tablette Windows. Samsung sait concevoir des laptops, et ça se vit.

Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 // Source : Frandroid

L’écran n’est pas en reste avec sa définition de 2 880 x 1 800 pixels et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le revêtement antireflet est un plus non négligeable pour travailler dans toutes les conditions. Et avec ses 1,69 kg pour seulement 12,8 mm d’épaisseur, c’est un véritable poids plume pour un 16 pouces.

Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 // Source : Frandroid

Autonomie et connectivité : Samsung frappe fort

Samsung a mis le paquet sur l’autonomie avec une batterie de 76 Wh qui promet jusqu’à 25 heures de lecture vidéo. Un chiffre impressionnant qu’il faudra bien sûr vérifier en conditions réelles. La charge rapide via USB-C 65W est également de la partie.

Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 // Source : Frandroid

Côté connectivité, le Galaxy Book 5 Pro 360 fait dans le haut de gamme avec du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, deux ports Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2 et même un port HDMI 2.1 capable de gérer du 8K à 60 ips ou du 5K à 120 ips. De quoi satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

Un premier avis

Le Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 est sans conteste un ordinateur portable impressionnant sur le papier. Il allie puissance brute, fonctionnalités d’IA avancées et design premium. Mais dans un marché ultra-concurrentiel où Apple et ses puces M1/M2/M3 font des merveilles, et où Qualcomm promet monts et merveilles avec ses futurs Snapdragon pour PC, Samsung et Intel ont-ils fait le bon choix ?

La réponse dépendra beaucoup de l’utilisation réelle des fonctionnalités d’IA au quotidien et des performances du processeur Intel dans les tâches gourmandes. Une chose est sûre : avec ce Galaxy Book 5 Pro 360, Samsung laisse le choix avec du Qualcomm et de l’Intel.

Reste maintenant à connaître le prix qui sera disponible en France courant septembre. À n’en pas douter, il ne sera pas donné.