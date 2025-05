Le performant Samsung Galaxy Book 4 Edge sous Snapdragon X Elite se vend au plus bas prix aujourd’hui

Le Galaxy Book 4 Edge propose une version Qualcomm Snapdragon X Elite des ultrabooks de Samsung. Cette dernière a obtenu la note de 8/10 à notre test et devient clairement plus recommandable en passant de 1 899 euros à sa sortie à seulement 642,49 euros aujourd’hui.

Crédit photo : OtaXou

Le Samsung Galaxy Book 4 Edge est un PC portable qui se présente comme une alternative sérieuse au MacBook Apple Silicon. En s’équipant de la puce Qualcomm Snapdragon X Elite, le laptop du fabricant sud-coréen voit son autonomie en hausse, possède un mode veille vraiment maîtrisé et une ventilation qui s’active à peine et sans bruit. Les avantages ne s’arrêtent pas là , puisque son prix est actuellement en chute libre.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy Book 4 Edge

Un design fin et léger avec un bel écran Amoled

Une puissance rivalisant avec Intel et AMD

Une autonomie au dessus du lot

Initialement à 1 899 euros, puis réduit à 1 303 euros, le Samsung Galaxy Book 4 Edge (version Snapdragon X Elite) se négocie en ce moment à seulement 642,49 euros sur Amazon avec l’ODR de 300 euros.

Un laptop qui allie qualité de fabrication et finesse

Le Samsung Galaxy Book 4 Edge jouit de belles finitions avec son châssis intégralement en métal et sa grande finesse. Avec seulement 1,16 kg pour une épaisseur de 10.9 mm, il se glisse facilement dans un sac, pour l’emmener partout avec soi.

Son châssis accueille à gauche deux ports USB C 4.0 ainsi que d’un port HDMI 2.1. À droite, nous avons le droit à une prise combo jack, un port USB A 3.2 Gen 2, et un lecteur de cartes microSD.

Qui dit Samsung, dit Amoled. Une fois allumée, le Galaxy Book 4 Edge déploie un écran de 14 pouces Amoled supportant une définition maximale de 2880 × 1800 pixels, et propose un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Résultat : elle offre une qualité d’image très bonne, avec des couleurs vives et des contrastes élevés ainsi qu’une très bonne réactivité.

De bonnes performances et endurant

Côté performances, le Galaxy Book 4 Edge est équipé du SoC Qualcomm Snapdragon X Elite, avec 16 Go de mémoire vive.  Avec une telle configuration, l’affichage de vos applications sera bien fluide et les tâches s’enchaîneront sans ralentissement, notamment pour la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

Et, avec un SSD de 512 Go, non seulement vous disposerez d’un stockage confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine.Â

Pour profiter pleinement des capacités de cet ultraportable, le constructeur Samsung a été plutôt généreux en intégrant une batterie de 61,8W. Lors de notre test, en usage bureautique, la luminosité de l’écran réglée à 50 %, le Galaxy Book 4 Edge offre une autonomie située entre 13 et 14 heures.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le Samsung Galaxy Book 4 Edge.

