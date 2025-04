La bonne alternative au MacBook Air, c’est ce Samsung Galaxy Book 4 Edge 300 € moins cher

Le Samsung Galaxy Book 4 Edge est sorti en deux versions : une avec une version Elite du processeur Snapdragon X, l’autre avec la version Plus, qui est concernĂ©e ici par la promotion : 699,99 euros sur Auchan, contre 999,99 euros habituellement.

Si le cĂ´tĂ© ultraportable des MacBook d’Apple vous sĂ©duit, mais que vous n’aimez pas trop l’environnement MacOS, vous avez l’alternative Samsung avec les Galaxy Book comme ce modèle 4 Edge. Il est Ă©quipĂ© de la puce Qualcomm Snapdragon X Plus qui lui permet d’avoir une autonomie impressionnante de 27 h en lecture vidĂ©o. Un laptop fin et lĂ©ger qui perd 300 euros en ce moment chez Auchan.

Les points forts du Samsung Galaxy Book 4 Edge

Son autonomie immense de 27 h

Il est compatible Copilot Plus pour intégrer des fonctions IA

Des dimensions compactes qui facilitent le transport

Sur le site d’Auchan, le Samsung Galaxy Book 4 Edge passe de 999,99 euros Ă 699,99 euros pendant une durĂ©e limitĂ©e.

Un laptop Windows d’une finesse rare

La force du Samsung Galaxy Book 4 Edge, ce sont ses dimensions. Le laptop de la marque corĂ©enne fait 356,6 x 229,75 x 15 mm pour 1,5 kg. En comparaison, le MacBook Pro M4 de 14 pouces fait 321,6 x 221,2 x 15,5 mm pour 1,60 kg. Sachant que ce modèle de Samsung dispose d’un Ă©cran de 15,6 pouces, on se rend compte que les dimensions se valent quasiment Ă taille Ă©gale. Vous avez donc une idĂ©e de la compacitĂ© du PC portable et pouvez dĂ©jĂ vous projeter Ă l’emmener partout.

D’autant que la marque annonce une autonomie de 27 h, mesurĂ©e sur une utilisation en lecture vidĂ©o. Ă€ titre de comparaison, dans notre test de la version Snapdragon X Elite avec Ă©cran AMOLED, l’autonomie est plutĂ´t de 15 h en usage mixte, avec la luminositĂ© Ă 50 %. Ici, on a un Ă©cran LED Full HD, moins Ă©nergivore, donc la moyenne devrait se situer quelque part entre ces deux chiffres.

Un bon ordinateur et une puissance efficace

Comme mentionné plus haut, le Samsung Galaxy Book 4 Edge tourne avec une puce Snapdragon X Plus, un modèle octo-core cadencé à 3,2 GHz et un petit mode boost pour passer à 3,4 GHz. Elle est secondée par 16 Go de mémoire LPDDR5x et un SSD de 256 Go seulement, ce qui est peut-être là son seul point faible. Le double aurait été préférable.

Pour la connectique qui permet de transformer le laptop en véritable centre multimédia, vous avez un port HDMI 2.1 qui supporte la 4K@60 Hz, un port USB 3.2, deux ports USB 4.0, un lecteur de carte microSD et une prise entrée/sortie casque. Et si jamais vous bloquez dans la création, les fonctions IA sont là pour vous aider via une intégration pas des plus subtiles, mais efficace.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce laptop, nous avons le test complet de sa variante avec une puce Elite qui vous offre des indications supplémentaires.

