HP OmniBook 7 Aero : un ultraportable fin, nerveux, bourré d’IA et déjà avec une promo de 200 €

LĂ©ger, puissant, silencieux, et surtout Ă©quipĂ© d’un processeur Ryzen avec moteur IA intĂ©grĂ©, le HP OmniBook 7 Aero coche toutes les cases d’un bon compagnon de travail tout en gardant une silhouette fine et un Ă©cran 2K bien claquant. Et avec code rĂ©duction sur le site de la marque, il est possible d’avoir le laptop pour 799,99 euros au lieu de 999 euros.

L’OmniBook revient dans les rayons, et ce n’est pas qu’un coup de com’ nostalgique. Ce nouveau HP OmniBook 7 Aero est un ultraportable de 13,3 pouces qui place l’intelligence artificielle au centre de son ADN. Il promet une expérience fluide et connectée, aussi bien pour de la bureautique musclée que pour des tâches créatives ou du multitâche sérieux. Et grâce à son format ultra-léger (moins de 1 kg), il est aussi nomade que discret.

Les points clé de HP OmniBook 7 Aero 13-bg1023nf

Un processeur Ryzen AI 5 340 et 16 Go de RAM

Une dalle 2,5K de 13,3 pouces

Un design ultra léger avec un chassis en alu et 999 grammes sur la balance

Au lieu de 999 euros, le HP OmniBook 7 Aero 13-bg1023nf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 799,99 euros sur le site officiel de HP, avec le code : TECH20.

Une fiche technique soignée et tournée vers l’avenir

Le HP OmniBook 7 Aero embarque un processeur AMD Ryzen AI 5 340, une puce gravée en 4 nm dotée d’un NPU (Neural Processing Unit) dédié aux tâches d’intelligence artificielle : flou d’arrière-plan natif en visio, sous-titrage automatique, amélioration de la batterie, etc. Ce n’est pas gadget, c’est fluide, intégré nativement à Windows 11 et surtout très réactif.

Avec 16 Go de RAM LPDDR5x et un SSD NVMe de 512 Go, l’ensemble tient la route sans sourciller, que ce soit pour de la retouche photo, de la création de contenu léger ou du bon gros multitâche. La connectique est aussi au rendez-vous avec deux ports USB-C, un USB-A et une prise jack combo. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, rien ne manque.

Un écran précis, confortable et vraiment agréable

L’écran de 13,3 pouces en 2.5K (2560 x 1600) fait clairement partie des points forts de cette machine. Son ratio 16:10 offre plus d’espace vertical, idéal pour bosser ou lire, et sa dalle IPS affiche des couleurs fidèles et une belle luminosité parfaite pour les espaces lumineux ou les déplacements. C’est mat, sans reflets, et ça reste agréable même après plusieurs heures.

Côté son, le HP OmniBook 7 Aero mise sur la technologie DTS:X Ultra, qui permet d’élargir la scène sonore en stéréo comme au casque. Pas de miracle côté haut-parleurs, ça reste un ultraportable, mais le rendu est propre, suffisant pour du YouTube, quelques morceaux sur les plateformes de streaming ou un appel Teams bien calé. Mention spéciale à la webcam 5 MP, compatible Windows Studio Effects, avec cadrage automatique et éclairage numérique, le tout épaulé par le moteur IA pour rester net et centré en toute circonstance.

