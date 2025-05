Actions d’IA, nouveaux widgets, paramètres avancés : Windows 11 va faire le plein de nouveautés

La prochaine mise à jour de Windows 11 comporte de multiples changements. Discrètes en apparence, ces nouveautés vont pourtant changer votre façon d’utiliser votre PC.

Source : Microsoft

Microsoft fait le plein de nouveautés pour Windows 11. Microsoft révèle les détails du build 26200.5603 (KB5058488), pour le moment réservé aux membres du programme Insider.

Au programme : L’Explorateur de fichiers s’enrichit de fonctionnalités boostées par l’IA, les widgets adoptent un nouveau look et de nouveaux paramètres avancés vont permettre de personnalisation plus avancée pour les utilisateurs. On fait le point.

Un Explorateur de fichiers sous IA

L’Explorateur de fichiers sous Windows 11 continue sa modernisation et intègrera désormais des fonctions liées à l’intelligence artificielle. Microsoft indique ainsi que l’utilisateur pourra interagir « plus en profondeur » avec ses fichiers.

Le nouvel Explorateur de fichiers offre un menu contextuel avec des actions IA. // Source : Microsoft

Des raccourcis pour traiter les images

Les utilisateurs pourront ainsi faire une recherche visuelle avec Bing sur le web à partir d’une image pour en apprendre plus sur cette dernière. Ils pourront également ouvrir rapidement l’application Photos pour flouter l’arrière-plan d’une image ou bien d’effacer certains éléments. Il sera aussi possible de supprimer l’arrière-plan d’une image en utilisant Paint. Microsoft précise que ces actions concerneront les fichiers aux formats .jpg, .jpeg et .png.

Copilot au service de Microsoft 365

Toujours au sein de l’Explorateur de fichiers, Copilot permettra d’accéder à certains raccourcis pour les fichiers Microsoft 365 leur permettant de résumer le contenu d’un fichier sans voir à l’ouvrir ou encore de réaliser une FAQ à partir de ces derniers.

Des Widgets revus

Pour redynamiser l’attrait pour ses Widgets, là encore, Microsoft fait appel à Copilot. Pensé pour être plus attrayant, l’intelligence artificielle se proposera d’aller sur le web, de fournir des informations personnalisées sur un sujet pouvant intéresser l’utilisateur, que ce soir sous la forme de résumés, de vidéo ou encore d’images, précise Microsoft. Une fonctionnalité accessoire qu’il sera possible de désactiver.

Microsoft revoit l’expérience visuelle de ses widgets. // Source : Microsoft

Des paramètres avancés

De nouveaux Paramètres avancés vont faire leur apparition pour les utilisateurs les plus pointus.

Des paramètres avancés font leur apparition sur Windows 11 // Source : Windows

Selon Microsoft, cet espace correspond à une refonte de la page initialement pensée pour les développeurs. Les utilisateurs pourront ainsi accéder à l’activation de chemins longs, ajuster leurs Espaces de travail virtuels ou encore afficher plus d’informations dans l’Explorateur de fichiers.

Il sera également possible d’accéder à de nouvelles options d’accessibilité dans le panneau des paramètres rapides. Les utilisateurs pourront bénéficier d’outils comme un accès vocal ou encore une description textuelle à l’audio.

Les options d’accessibilités seront plus facilement accessibles. // Source : Microsoft

Enfin, on note aussi une amélioration du champ de recherche intégré à la barre de tâches. Microsoft pourra prévenir l’utilisateur si le fichier qu’il recherche est disponible sur le cloud ou localement. Windows indiquera également à l’utilisateur si la recherche est toujours en cours et l’invitera à patienter.