Windows 11 : l’Explorateur de fichiers se modernise avec de nouvelles fonctionnalités pratiques

Microsoft poursuit ses efforts d’amélioration de Windows 11 avec deux nouveautés significatives pour l’Explorateur de fichiers, révélées dans la dernière build 22635.4515 destinée aux testeurs du programme Insider.

Les onglets de l’explorateur de fichiers de Windows 11 devraient enfin s’améliorer // Source : Microsoft

L’Explorateur de fichiers va devenir encore plus simple à utiliser. Le premier changement concerne la gestion des fenêtres. Jusqu’à présent, chaque ouverture de dossier créait une nouvelle fenêtre, rapidement source de désordre sur le bureau. Microsoft introduit désormais un système d’onglets similaire aux navigateurs web, permettant d’organiser plusieurs dossiers dans une seule et même fenêtre.

Les utilisateurs conserveront néanmoins la possibilité d’ouvrir un dossier dans une fenêtre distincte en maintenant la touche Ctrl enfoncée lors du clic. Cette approche offre plus de flexibilité et répond à l’une des demandes les plus fréquentes de la communauté Windows.

Pour aller plus loin

Les meilleurs explorateurs et gestionnaires de fichiers Android en 2024

Les notifications de OneDrive s’améliorent également

La seconde amélioration concerne OneDrive et ses rappels de sauvegarde. Les utilisateurs pourront dorénavant gérer ces notifications encombrantes directement depuis l’Explorateur de fichiers. Deux options seront proposées : un report du rappel d’un mois ou une désactivation définitive pour un dossier spécifique.

Cette fonctionnalité met fin à l’agacement de nombreux utilisateurs face aux rappels intrusifs de sauvegarde, notamment pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser OneDrive ou qui disposent déjà d’autres solutions de sauvegarde.

Pour activer ces nouvelles options, les utilisateurs devront utiliser l’outil ViVeTool, nécessitant quelques manipulations techniques via l’invite de commande. Utilisez la commande CD pour atteindre le dossier de ViVeTool, puis exécutez la commande : vivetool /enable /id:47944061. Enfin, vous devrez redémarrer votre ordinateur. Après cela, il devrait vous être possible d’ouvrir de nouveaux dossiers en onglets, et de désactiver les rappels OneDrive dans l’Explorateur de fichiers.

Microsoft semble tester progressivement ces fonctionnalités avant un déploiement plus large. Ces améliorations sont attendues sur les versions Windows 11 24H2 et 23H2. Elles devraient être officiellement annoncées dans les prochaines semaines, avant la pause automnale de l’équipe Microsoft.