Windows 11 : l’explorateur de fichiers s’améliore avec cette fonctionnalité

Dans sa nouvelle bêta de Windows 11, l'explorateur de fichiers s'améliore. Après avoir introduit en 2022 la possibilité de créer plusieurs onglets, c'est maintenant une autre fonction essentielle qui fait son apparition.

En 2022, Windows 11 se dotait d’une fonctionnalité permettant à l’explorateur de fichiers d’ouvrir plusieurs onglets au sein d’une même fenêtre. Aujourd’hui, on apprend via son blog que Microsoft améliore cette fonction en permettant aux utilisateurs de dupliquer des onglets.

Une meilleure organisation

En ajoutant la possibilité de créer différents onglets au sein même de l’Explorateur de fichiers, Windows a permis à ses utilisateurs de limiter le nombre de fenêtres ouvertes sur vos écrans et de garder un œil sur l’ensemble des fichiers. La fonctionnalité s’est améliorée au fil du temps pour rendre l’usage de la fonction plus naturelle. Désormais, il est possible de faire un glisser-déposer d’un fichier provenant d’un onglet vers un autre, de réorganiser l’ordre de vos onglets et de les déplacer d’une fenêtre à une autre. Un fonctionnement qui s’apparente à des usages que l’on peut retrouver sur nos navigateurs Internet.

Dans la version bêta, l’Explorateur de fichiers vous permet de dupliquer des onglets depuis l’onglet en question. Avant, vous deviez retrouver l’onglet sur le menu figurant sur votre gauche en indiquant que vous souhaitiez l’ouvrir dans un nouvel onglet. Après cette mise à jour, il vous suffira de faire un clic droit sur l’onglet que vous souhaitez dupliquer et de sélectionner « dupliquer ». Microsoft travaille également à améliorer les performances de l’Explorateur de fichiers en corrigeant les crashs et les bugs visuels.

Une expérience améliorée

Outre ces améliorations, d’autres fonctionnalités apparaissent dans cette bêta. Comme la possibilité de glisser des applications du menu Démarrer vers la barre de tâches. Le processus « Fin de tâche » ne devrait plus vous demander une confirmation sur le fait que vous souhaitiez mettre fin à un processus bloqué. Ces fonctionnalités sont pour le moment uniquement disponibles sur la version bêta et devraient être déployées au fur et à mesure. L’ensemble des annonces peuvent être retrouvées sur le blog Windows.