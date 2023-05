Windows 11 : les onglets de l’explorateur de fichiers deviendraient enfin vraiment utiles

Malgré l'ajout d'onglets dans l'explorateur de fichiers de Windows 11 en 2022, la fonctionnalité manquait de nombreuses options pour être vraiment utile au quotidien. Mais une préversion en bête fermée de l'OS semble régler l'un de ses plus gros problèmes.

Ce 2e essai semble être le bon. Jeudi 4 mai 2023, Microsoft a annoncé une nouvelle préversion de son système d’exploitation Windows 11 via le canal de bêta fermée Insider. Un build 23451 qui règle notamment un problème majeur de l’explorateur de fichiers : ses onglets capricieux.

Ajoutée officiellement fin 2022, la possibilité de naviguer entre plusieurs dossiers par onglets dans une seule même fenêtre a ravi de nombreux utilisateurs de Windows… même si leur usage n’est pas très naturel. Cette préversion rajoute donc une option manquante : le glisser-déposer.

Malgré le fait que ce soit une des fonctionnalités les plus attendues, l’ajout des onglets à l’explorateur de fichiers de Windows 11 n’a en effet pas vraiment révolutionné nos habitudes d’usage.

Et pour cause : impossible de réorganiser l’ordre de ses onglets ou de les déplacer d’une fenêtre à l’autre via un simple glisser-déposer, comme c’est possible de le faire dans un navigateur. De même, aucune option ne permet d’ouvrir par défaut un dossier dans un nouvel onglet.

Build 25290 includes a neat new hidden feature letting you drag a tab in File Explorer out of one window to open it in its own new window!

Si ce n’est toujours pas le cas pour ce dernier point, Microsoft a commencé à régler le problème du glisser-déposer dans la préversion 25290 en février 2023, rappelle le média spécialisé Neowin. Une nouveauté assez peu fluide et instable, amenant la firme à revoir sa copie pour la dernière version qui nous concerne.

Build 23451 reintroduces better File Explorer tab dragging, including the ability to drag tabs between windows and drag a tab out to open it in its own window!

Now with a less weird implementation and one that works with the WASDK File Explorer, still hidden though. pic.twitter.com/OHBGRuFBNm

— PhantomOcean3 💙💛 (@PhantomOfEarth) May 4, 2023