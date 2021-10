L’application Files est ce que l’explorateur de fichier de Windows 11 aurait dû être

Avec Windows 11, Microsoft propose un système d'exploitation moderne, mais qui manque encore de travail par certains aspects. L'application gratuite Files est exactement ce que l'on aimerait voir l'éditeur proposer en natif sur Windows.

Windows 11 est un excellent système d’exploitation. Ou plutôt, il devrait devenir un excellent système d’exploitation à mesure que Microsoft peaufine ce qu’il n’a pas encore pu intégrer ou corriger à cette version. Parmi les grands changements apportés par la firme, il y a le tout nouveau design visuel utilisé par le système et de nombreuses applications.

L’explorateur de fichiers, l’une des applications les plus utilisées sur Windows puisque c’est celle qui permet de naviguer dans les fichiers du PC, a été retravaillé, mais sans révolution. L’application Files propose de corriger cela grâce à un projet open source déjà très populaire.

Une application complète et moderne

Cette application gratuite disponible sur le Microsoft Store se pose en alternative à l’explorateur de fichiers. Elle a très vite séduit de nombreux utilisateurs grâce à son design s’intégrant parfaitement aux codes utilisés par Microsoft que ce soit sur Windows 10, puis sur Windows 11.

Au-delà de l’aspect visuel déjà très réussi de l’application, qui reprend par ailleurs certaines idées de l’explorateur de fichier comme un menu contextuel simplifié, c’est bien les nouvelles fonctions qui rendent Files si intéressante.

Premier ajout depuis longtemps demandé par de nombreux utilisateurs : un système d’onglets permettant de garder une seule fenêtre de Files en cours, mais de gérer plusieurs dossiers en même temps. C’est un système que l’on connait déjà sur les explorateurs de fichiers d’autres systèmes, notamment sur GNU/Linux, et évidemment, c’est quelque chose que l’on connait très bien aujourd’hui avec les navigateurs web.

Sans faire la liste complète des fonctions de Files, on peut tout de même mentionner l’intégration des principaux services de cloud : OneDrive évidemment, mais aussi Google Drive et iCloud. On les retrouve dans les « disques cloud » sur la gauche et on peut gérer facilement les fichiers d’un service à l’autre.

Files permet aussi d’assigner des « tags » à des fichiers, comme on peut le faire sur macOS. Cela permet par la suite de retrouver de façon dynamique tous les éléments qui correspondent à ces tags, peu importe le dossier d’origine. Enfin, si l’on n’est ni adepte du classique thème clair ou thème sombre, l’application propose un système de thème avec des couleurs personnalisées.

Le problème, c’est que, aussi bien et moderne soit-elle, Files ne peut pas vraiment remplacer l’intégration native de l’explorateur de fichier de Windows. Les performances sont notamment en retrait parce que l’application Files doit passer par une couche applicative de Windows plus lourde que l’explorateur de fichiers.

Ce que l’on aimerait surtout, ce serait de voir Microsoft porter le même soin à son explorateur de fichier, que l’équipe de développement de Files à leur beau projet. Ce dernier est disponible sur GitHub en open source.