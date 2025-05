Windows 11 va vous aider à prendre la « capture d’écran parfaite » avec cette mise à jour

Microsoft améliore l’outil de Capture d’écran pour accélérer la prise de screenshots sur votre PC, en plus de vous permettre d’y extraire du texte. Les applications Photos et Paint gagnent aussi en fonctionnalité sur les PC Copilot+.

Source : Microsoft

Les PC Copilot+ gagnent progressivement en utilité, même si le marché des PC IA reste encore naissant auprès des consommateurs.

Microsoft a annoncé aujourd’hui plusieurs mises à jour pour son IA Copilot, avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités d’éditions et de création pour Photos et Paint.

L’outil de Capture d’écran gagne aussi en puissance, et ce, pour tous les utilisateurs de Windows.

Windows vous aide dans vos captures d’écran

On vous en parlait récemment, l’outil de Capture d’écran de Windows va bientôt vous permettre de sélectionner et d’extraire du texte de vos images en quelques clics. La fonctionnalité devrait être déployée dans les prochains jours pour tout le monde.

Une autre nouveauté s’invite dans l’outil : la fonction « Capture d’écran parfaite ». Une fois activée, elle « ajuste automatiquement la zone de capture » afin de « recadrer le contenu le plus visible » de cibler les contenus pertinents affichés à l’écran, comme une image ou une zone de texte.

Source : Microsoft

Il sera possible de modifier la sélection après coup, mais l’outil devrait vous faire gagner du temps et s’occuper automatiquement du recadrage pour vous.

Paint et Photos, plus puissants grâce à Copilot

Les applications créatives de Windows ont été les premières à bénéficier des innovations de Copilot. Qu’il s’agisse d’édition rapide, de photos ou de génération d’images, Paint et Photos ont progressivement gagné en fonctionnalités pour devenir des outils franchement puissants sur les PC Copilot+.

Photos s’enrichit de la fonctionnalité Relight qui ajoute des contrôles d’éclairage dynamiques à vos photos, en permettant de positionner jusqu’à trois sources lumineuses, définir leur couleur et déplacer un point focal. Des pré-réglages de style vous permettront d’appliquer un style esthétique (portrait, golden hour, cyberpunk, etc.)

Source : Microsoft

Paint accueille quant à lui deux nouvelles fonctionnalités. La première est un générateur stickers personnalisés à partir d’une simple requête en langage naturel. Ces stickers pourront être ajoutés dans vos documents, mails et discussions.

La seconde semble un peu plus utile, elle permet la sélection d’objets au sein de vos dessins pour isoler des éléments spécifiques afin de les déplacer, les effacer ou encore les modifier avec le Remplissage génératif par IA.

À noter que Microsoft a annoncé avoir amélioré son modèle de diffusion afin « d’obtenir de meilleurs résultats plus rapidement« . Que ce soit pour la génération d’images dans Paint ou l’édition créative dans Photos, les différentes tâches devraient plus performantes sur les PC Copilot+.

Relight devrait être disponible prochainement pour les PC Copilot+ avec puce Snadragon, avec un support pour les AMD et Intel prévu plus tard dans l’année. Les nouveautés Paint arriveront pour les membres Windows Insiders d’ici à la fin du mois de mai, et probablement au début de l’été pour tout le monde.