Les iPhone 15 ont de sérieux adversaires en Chine : nous avons jeté un œil aux Huawei Mate 60 et Mate X5

Des jours sombres causés par l'embargo américain à une renaissance inattendue sur le marché chinois, Huawei est certainement un exemple de résilience. Alors que l'absence sur les marchés internationaux se fait sentir, en Chine, les nouveaux Mate 60 et Mate X5 s'imposent comme des références. Nous avons profité d'une virée à Shanghai pour aller les voir.

Depuis l’imposition de l’embargo américain en 2019, Huawei a connu des jours sombres. Cet embargo a largement entravé la capacité du groupe chinois à s’approvisionner en composants essentiels, mettant un frein considérable à sa croissance. Cependant, contre toute attente, l’entreprise a surpris le monde en introduisant la 5G dans sa puce maison, Kirin, offrant ainsi une réponse à cet obstacle géopolitique, du moins en Chine.

La renaissance sur le marché domestique

Malgré cet exploit, Huawei est resté très discret sur ses smartphones en dehors de la Chine. Mais un voyage à Shenzhen ou à Shanghai vous révèle une tout autre histoire. Les rues commerçantes, les centres commerciaux et même les petits stands témoignent de l’omniprésence des Mate 60 et Mate X5. Pendant notre séjour, nous avons constaté que l’engouement pour ces nouveaux appareils surpassait même celui des Apple Stores lors du lancement de l’iPhone 15.

Il faut dire que Huawei, autrefois deuxième plus grand fabricant mondial de smartphones, a clairement repris des couleurs sur son marché domestique. Selon Counterpoint Research, au deuxième trimestre de cette année, ses ventes de smartphones ont bondi de 58 % par rapport à la même période de l’année précédente. Sa part de marché en Chine est également passée de 6,9 % à 11,3 %, signe d’une renaissance.

Impressions à chaud : à la découverte des Mate 60 et du Mate X5

Huawei Mate 60 Pro

Lors de notre passage en Chine, nous avons eu l’opportunité de prendre en main les Mate 60 et Mate X5. D’un point de vue strictement technique, la série Mate 60 de Huawei affiche une solide performance, notamment le Mate 60 Pro. Il arbore un magnifique écran de 6,82 pouces, dont la dalle OLED présente des caractéristiques qui n’ont rien à envier aux smartphones concurrents. Comme le montre le taux de rafraîchissement adaptatif LTPO, s’étendant de 1 à 120 Hz.

L’écran est sculpté avec quatre courbes égales, donnant au téléphone une allure élégante. De plus, l’avant est percé de trois trous destinés à la caméra selfie et à d’autres capteurs 3D, rappelant les iPhone dotés de la technologie Face ID. Pour renforcer la durabilité, Huawei a recouvert l’avant du Mate 60 Pro avec la deuxième génération de verre Kunlun, garantissant une meilleure résistance aux chutes.

Le Mate 60 Pro se distingue également par son design bicolore, se déclinant dans une gamme variée de nuances. Les consommateurs auront le choix entre quatre coloris majeurs : vert, argent, violet et noir, ajoutant une touche d’esthétique personnalisée à cette technologie de pointe. Il est vraiment réussi et se distingue de la concurrence.

Le cœur du Mate 60 Pro réside dans son système d’exploitation. Il fonctionne sous HarmonyOS 4.0, une version basée sur Android. Cette dernière mouture apporte son lot de nouveautés avec des animations améliorées et des widgets pratiques. Grâce à la dernière puce Kirin, le téléphone offre une expérience utilisateur rapide et fluide. Et même si le look de l’interface rappelle le skin EMUI d’antan, l’adaptation pour les habitués d’Android sera quasi instantanée. Ce qui rend HarmonyOS réellement distinctif, c’est sa capacité à interagir avec une multitude d’autres appareils tournant sous le même OS. En Chine, cette interconnectivité englobe une gamme étendue d’appareils, allant des gadgets domestiques aux voitures électriques.

J'ai pu découvrir HarmonyOS 4 sur le Huawei Mate 60 en Chine. Que pensez-vous de cette fonction qui permet d'ouvrir des widgets via l'icône de l'application ? pic.twitter.com/abO59Ia1lQ — Ulrich Rozier (@UlrichRozier) September 26, 2023

Sur le plan photographique, le Mate 60 Pro n’est pas en reste. Il est équipé de trois caméras dont un appareil photo principal à ouverture variable de 50 mégapixels, allant de f/1,4 à f/4, ainsi qu’une stabilisation d’image optique OIS. Toutefois, la fin du partenariat avec Leica marque une nouvelle ère pour la marque, avec l’espoir de maintenir la même qualité d’image. Il est désormais affiché XMage.

La puce Kirin 9000S est la surprise de Huawei dans le domaine des semi-conducteurs. Cette puce gravée en 7 nm se démarque par sa connectivité 5G. Bien qu’elle ne soit pas toujours comparée aux titans de l’industrie comme les dernières puces d’Apple, de MediaTek ou de Qualcomm en termes de performances brutes, la Kirin 9000S fait preuve d’une étonnante résilience, surtout compte tenu des défis logistiques et des sanctions américaines auxquels Huawei a dû faire face.

Face aux sanctions imposées par les États-Unis, c’est une véritable prouesse que Huawei ait réussi à produire la puce 7 nm pour la série Mate 60. La question de savoir comment et où cette puce a été conçue suscite de vives interrogations au sein de l’administration américaine. Quoi qu’il en soit, elle remplit son rôle.

Huawei Mate X5

Enfin, nous avons aussi eu l’occasion de découvrir le Mate X5, la réponse de Huawei au Galaxy Z Fold 5 de Samsung. Alors que Samsung tente de regagner du terrain en Chine avec son modèle pliable, après avoir été largement éclipsé par les marques locales et Apple, Huawei a clairement mis le paquet avec le Mate X5. Et je dois dire que ce dernier m’a vraiment séduit.

Ce qui m’a frappé d’emblée, c’est la qualité de finition du produit. Le cuir végétal donne une sensation de luxe, et les courbes douces du téléphone sont agréables au toucher. Huawei n’a pas fait les choses à moitié : non seulement le smartphone est étanche (certification IPX8), mais il est aussi remarquablement fin. Ce souci du détail se retrouve également dans le choix des matériaux.

À l’extérieur, le Mate X5 est protégé par le tout nouveau verre trempé Kunlun Xuanwu. Ce verre, ayant obtenu la certification suisse SGS Gold Standard cinq étoiles, garantit une résistance optimale aux rayures et aux chocs. Une telle protection renforce la durabilité du smartphone, le rendant plus résilient face aux aléas du quotidien. Ce qui est une bonne chose quand on parle de smartphone pliant.

En ce qui concerne l’écran intérieur, le Mate X5 se distingue par sa technologie d’écran flexible à l’épreuve des chocs. Huawei a opté pour une structure composite stratifiée intégrant des matériaux fluides non newtoniens. Ces derniers permettent à l’écran d’être solide lorsqu’il est soumis à des pressions fortes et souple dans des conditions normales. Cette innovation rappelle ce que Honor avait présenté lors d’une visite de son usine… Les ingénieurs de Honor ont créé un fluide non newtonien pour les écrans pliants. Sa viscosité change en fonction de la force ou du stress appliqué, ce qui signifie qu’il peut agir comme un solide sous certaines conditions et comme un liquide sous d’autres. Lors de la flexion de l’écran, le fluide peut aider à répartir uniformément les contraintes sur toute la surface de l’écran, minimisant ainsi les risques de formation de plis ou de déformations permanentes.

En termes de caractéristiques d’affichage, le Mate X5 est indéniablement haut de gamme. Son écran extérieur OLED mesure 6,4 pouces tandis que l’écran intérieur pliable s’étend sur 7,85 pouces. L’écran extérieur affiche une résolution de 2504 x 1080 pixels, et l’intérieur propose une définition de 2496 x 2224. Les deux écrans offrent une luminosité impressionnante pouvant atteindre 1 800 nits et une gradation PWM haute fréquence de 1 440 Hz.

Côté photographie, le Mate X5 s’aligne sur le Mate X3. Il intègre une caméra principale de 50 mégapixels, complétée par une caméra ultra grand angle de 13 mégapixels et un téléobjectif périscope à zoom optique 5x de 12 mégapixels. Ce trio offre une polyvalence intéressant pour ce format de smartphone.

Huawei reprend des couleurs

Sur le plan technique, les smartphones de 2024 ne manquent pas de séduire, et il en va de même pour leurs fonctionnalités logicielles. Huawei peut clairement se mesurer aux iPhone 15 et 15 Pro, du moins sur le marché chinois. Si Huawei continue sur cette lancée, la marque va consolider sa position en Chine. En discutant avec les locaux, l’enthousiasme des Chinois était indéniablement évident.

Cependant, à l’échelle mondiale, une ombre plane sur ce tableau presque parfait : l’absence des services Google. Les téléphones Huawei, malgré leurs prouesses techniques, restent handicapés par l’exclusion de ces services essentiels hors de Chine. Ce n’est pas qu’un simple inconvénient ; c’est une véritable entrave qui pourrait freiner l’adoption de ces appareils sur les marchés internationaux. En tout cas, pour le moment, leur commercialisation n’a pas été une seule fois évoquée par Huawei.